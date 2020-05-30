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Ece Erken’in eltiler savaşı: Eski eltim beni vurdurtmak istemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 16:08 | Son Güncelleme

Bir süredir magazin gündemini meşgul eden Ece Erken, bu kez de eltisiyle ilgili itiraflarıyla gündemde. Eski eltisi Güldeniz Uçar'ı savcılığa şikayet ettiğini belirten Erken, dilekçesinde eski eltisinin kendisini vurdurmak istediğini yazdı.

Ece Erken’in eltiler savaşı: Eski eltim beni vurdurtmak istemiş

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eltisi Güldeniz Uçar’ı savcılığa şikayet etti. Avukatı Mete Menekşe aracılığıyla savcılığa başvuran Erken, dilekçesinde eski eltisi Güldeniz Uçar’ın bir facetime sohbeti sırasında kendisini vurdurtmak için Fatih Sipahi isimli bir arkadaşından yardım istediğini, bu sohbete tanıklık eden Fatih Sipahi’nin güzellik merkezi sahibi olan eski sevgilisi Özge Özel’in de durumu kendisine ilettiğini ifade etti.

Özge Özel ise geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu güzellik merkezinin eski sevgilisi Fatih Sipahi tarafından kurşunlaması olayıyla gündeme gelmişti.

CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYOR

tv100 kanalında yayınlanan Magazin Hattı’nın haberine göre Ece Erken’in de bu olay nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiği için suç duyurusunda bulduğu belirtildi. Erken, kızgın olduğu eski eltisi Güldeniz Uçar hakkında Instagram hesabından katıldığı bir canlı yayın sohbetinde de ağır sözler sarf etmişti.

ECE ERKEN’E HEM UZAKLAŞTIRMA HEM DE HAKARET DAVASI

Diğer yandan Güldeniz Uçar da boş durmayarak avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Uçar, “Bana sosyal medyadan korkunç küfür ve hakaretler etti” dediği Erken hakkında, 100 bin TL’lik tazminat ile dava açtı. Uçar ayrıca ünlü sunucu hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı da aldırdı.

Eski elti Uçar, daha önce de canlı yayında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Ece Erken hakkında, 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açmış ve mahkeme Erken’e 1.560 TL adli para cezası vermişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadın ruh hastası kesinlikle tedavi olması gerekiyor
Çok tehlikeli insanlarsiniz. Para ve şöhret için yapmayacaginiz sey yok. Acinacak haldesiniz yazik
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