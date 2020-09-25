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  4. Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirlerin üzerine yürüyüp tehdit etti!

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirlerin üzerine yürüyüp tehdit etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Ece Erken, boşanan avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Çekildiklerini fark eden Mahmutyazıcıoğlu gazetecilerin üzerine yürüyerek tehdit etti. Ece Erken'in o anlardaki umursamaz tavırları ise şoke etti.

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirlerin üzerine yürüyüp tehdit etti!

Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaz ayını Bodrum'da tatil yaparak geçiren ikili önceki gün Nişantaşı'nda bir kafede objektiflere yansıdı. Bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Erken'in, elini sevgilisinin omzuna attığı görüldü. Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak bir avukata yakışmayacak davranışlar sergiledi.

Snob Magazin'in haberine göre; görüntülendiklerini fark edince masadan kalkan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, üzerine yürüdüğü basın mensuplarını tehdit etti.
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"Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diyerek tehdit etti.

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Bu sırada Ece Erken'in sevgilisine müdahale etmemesi dikkat çekti.

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