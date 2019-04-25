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Ece Erken o davayı geri çekti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

2014 yılında hayatlarını birleştiren Ece Erken ve Serkan Uçar çifti, 2015 yılında olaylı bir şekilde boşanmışlardı. Oğulları Eymen için velayet davası açan Ece Erken, davayı geri çekti.

Ece Erken o davayı geri çekti!

2014 yılının Haziran ayında masalsı bir düğünle evlenen Ece Erken ve Serkan Uçar için mutluluk uzun sürmemiş ve çift evliliklerinin 1. yılında boşanma kararı almışlardı. Ünlü çift hayatlarını birleştirdikten sonra sık sık 'kavga' haberleriyle gündeme gelmişti. İkilinin evliliğinin bitirme sebebi olarak Ece Erken'in Serkan Uçar için söylediği 'ergen' kelimesi olduğu söylenmişti. İkilinin Eymen adında bir çocukları bulunuyor.

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Boşanmanın ardından Ece Erken, protokole uymuyor, çocuğuna karşı çok ilgisiz diyerek velayet davası açmıştı. Erken, Serkan Uçar'ın çocuğuyla görüşmesiyle ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesini istemişti.

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DAVAYI GERİ ÇEKTİ

Düzenlenen bir basın toplantısında açıklama yaparak Ece Erken: "Serkan, oğlu Eymen'e babalık yapmaya karar verdi. Bu kadar yıl sonra her insan değişebilir o yüzden bir şans daha vermeye karar verdim. Şimdilik velayet davasını geri çektim'' dedi.

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'ALİŞAN' ADINI DUYUNCA SUSTU

Basın toplantısı esnasında Ece Erken, baba olduktan sonra 6 yıl küs kaldığı Demet Akalın'la, barışan eski arkadaşı Alişan'ın ismini duyunca röportajı yarıda keserek, gazetecilere teşekkür etti.

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