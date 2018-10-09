MAGAZİN

Ece Erken ve annesi Nurhan Erken küstü

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

Sunucu Ece Erken’in annesi Nurhan Erken'le bir süredir küs olduğu öğrenildi. Sosyal medyada ortaya çıkan gerçekle ilgili anne Nurhan Erken, "Ben yoruldum artık. Biraz da babası babalık yapsın" dedi

Ece Erken ve annesi Nurhan Erken küstü

Kızlarının arasındaki huzursuzluktan dolayı intihara teşebbüs eden şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'den sonra bir anne-kız haberi daha geldi!

Sunucu Ece Erken’in annesi Nurhan Erken’le bir süredir konuşmadığı sosyal medyada açığa çıktı. Hatta anne Erken’in kızını Instagram’da engellediği söylendi. Tüm bu gerçekler anne Erken’in bir takipçisinin kendisine mesaj göndermesiyle ortaya çıktı.

'BEN YORULDUM BİRAZ DA BABASI BABALIK YAPSIN'

Anne Erken’in dikkatli bir takipçisi Ece Erken’in annesinin resimlerine beğeni ya da yorum yapmadığını dikkat çekti. Ardından da Nurhan Erken’e “Bir evlat anneye nasıl küsebilir" şeklinde mesaj yazdı.

5bbc3f5566a97cb8f62a139f

Bunun üzerine anne Erken, "Ece’yle alakası yok engellemeyi yapan bendim. Anneler kızınca gözü bir şey görmez. Ama sizleri rahatlatmak için engeli kaldırdım" yazdı. Ardından da anne Erken, “Ben yoruldum biraz babası babalık yapsın” mesajını yazarak kızıyla konuşmadıklarını ima etti. (Akşam)

PARTNER 'Saç Derim Kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım 'Saç Derim Kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım
Şebnem Bozoklu'yu çıldırtan an! Görüntüleri sildirdiŞebnem Bozoklu'yu çıldırtan an! Görüntüleri sildirdi
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu düğün tarihlerini açıkladılarDeniz Baysal ve Barış Yurtçu düğün tarihlerini açıkladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ece erken Ece Erken annesi

En Çok Okunan Haberler

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın'ın kızı Hira Yeni Gelin'de oynamak istiyor

Demet Akalın'ın kızı Hira Yeni Gelin'de oynamak istiyor

Fadik Sevin Atasoy İstanbul'da: Türkiye'yi çok özledim

Fadik Sevin Atasoy İstanbul'da: Türkiye'yi çok özledim

Serdar Ortaç’ın model eşi Chloe Loughnan'dan TL hamlesi

Serdar Ortaç’ın model eşi Chloe Loughnan'dan TL hamlesi

Şebnem Bozoklu'yu çıldırtan an! Görüntüleri sildirdi

Şebnem Bozoklu'yu çıldırtan an! Görüntüleri sildirdi

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu düğün tarihlerini açıkladılar

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu düğün tarihlerini açıkladılar

Oyuncu Berk Atan askere gitti

Oyuncu Berk Atan askere gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.