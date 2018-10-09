Ece Erken ve annesi Nurhan Erken küstü

Kızlarının arasındaki huzursuzluktan dolayı intihara teşebbüs eden şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'den sonra bir anne-kız haberi daha geldi!

Sunucu Ece Erken’in annesi Nurhan Erken’le bir süredir konuşmadığı sosyal medyada açığa çıktı. Hatta anne Erken’in kızını Instagram’da engellediği söylendi. Tüm bu gerçekler anne Erken’in bir takipçisinin kendisine mesaj göndermesiyle ortaya çıktı.

'BEN YORULDUM BİRAZ DA BABASI BABALIK YAPSIN'

Anne Erken’in dikkatli bir takipçisi Ece Erken’in annesinin resimlerine beğeni ya da yorum yapmadığını dikkat çekti. Ardından da Nurhan Erken’e “Bir evlat anneye nasıl küsebilir" şeklinde mesaj yazdı.

Bunun üzerine anne Erken, "Ece’yle alakası yok engellemeyi yapan bendim. Anneler kızınca gözü bir şey görmez. Ama sizleri rahatlatmak için engeli kaldırdım" yazdı. Ardından da anne Erken, “Ben yoruldum biraz babası babalık yapsın” mesajını yazarak kızıyla konuşmadıklarını ima etti. (Akşam)

