MAGAZİN

Ece Önen, Ozan Güven'i sildi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Son olarak Fi dizisinde oynayan Ozan Güven şu günlerde yeni filmleri için hazırlık yapan yakın dostu Cem Yılmaz'la Bodrum'da tatil yapıyor. Ozan Güven'in özel hayatında ise yeni bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı

Ece Önen, Ozan Güven'i sildi!

Oyuncu Ozan Güven'in son olarak 27 Mart gecesi beraber görüntülendiği tasarımcı ve oyuncu sevgilisi Ece Önen’den ayrıldığı ortaya çıktı.

İkilinin arasının Ozan Güven'in Urfa gezisi öncesi bozulduğu ortaya çıktı. Oğlu Ali Ateş'in maçı nedeniyle eski eşi yönetmen Türkan Derya ile Urfa'ya giden Ozan Güven'in dönüşte Ece Önen'in gönlünü aldığı öğrenildi.

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İHANET İDDİASI

Beraber gece eğlencesine de çıkan çiftin son olarak ihanet nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Ece Önen, Ozan Güven tarafından aldatıldığından emin oldu ve tıpkı Cem Yılmaz'ın 3 yıllık sevgilisi Özge Sabuncu gibi sosyal medyadan oyuncuyu sildi.

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Ozan Güven ece önen

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