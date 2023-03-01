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Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit iddiasıyla yargılanıyordu! Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası

01.03.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında mahkeme kararını verdi. Tehdit suçundan berat eden Erbil, ‘Hakaret' suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ve ‘Cinsel taciz' suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit iddiasıyla yargılanıyordu! Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.

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MEHMET ALİ ERBİL HAKKINDA HAPİS CEZASI

NTV'nin haberine göre Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Mehmet Ali Erbil hakkında 'Tehdit' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi. ‘Hakaret' suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, ‘Cinsel taciz' suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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