MAGAZİN

Ece Seçkin'den köpek katliamına gözyaşlı tepki!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden Ankara Batıkent'te yaşanan sokak köpeklerinin zehirlenme olayına gözyaşları içinde tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Batıkent’teki sokak köpeklerinin zehirlendiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Sadece bu konuda sert söylemlerde bulunan hayvanseverleri değil 7’den 70’e herkesi ayağa kaldıran bu görüntülerin ardından ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden yaşanan vahşete tepkilerini gösterdi. Kimileri son derece sert ifadelerle zehirlenerek öldürülen köpeklerle ilgili fikirlerini beyan ederken kimileri de şarkıcı Ece Seçkin gibi yaşananlara gözyaşları akıtarak tepkisini gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin köpek katliamı

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