Ece Seçkin'den köpek katliamına gözyaşlı tepki!

Geçtiğimiz günlerde Batıkent’teki sokak köpeklerinin zehirlendiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Sadece bu konuda sert söylemlerde bulunan hayvanseverleri değil 7’den 70’e herkesi ayağa kaldıran bu görüntülerin ardından ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden yaşanan vahşete tepkilerini gösterdi. Kimileri son derece sert ifadelerle zehirlenerek öldürülen köpeklerle ilgili fikirlerini beyan ederken kimileri de şarkıcı Ece Seçkin gibi yaşananlara gözyaşları akıtarak tepkisini gösterdi.



