Ece Seçkin'den müjdeli haber! 'Düğün Eylül'de'

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Yeni şarkısının klibi için kostüm provasına gelen Seçkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pandemi döneminde önce kilo alıp sonra zayıfladığını belirten 29 yaşındaki şarkıcı, "İlk zamanlar o kadar kilo almıştıki aynalara küsmüştüm. O halimden sonra spora başladım. Şimdi de eski pantalonum bile üzerime büyük geliyor. Gördüğünüz gibi iyi bir alışverişe çıkmaya ihtiyacım var" dedi.

"DÜĞÜN EYLÜLDE"

Ece Seçkin, ayrıca nişanlısı Çağrı Terlemez ile ilişkilerinde 3. yılı geride bıraktıklarını söyledi. Seçkin, "Pandemi olmasaydı 2020'nin Haziran ayında evlenmiş olacaktık. Dolayısıyla ailelerimiz de 'Hadi ama artık' demeye başladı. Kısmetse düğünümüz eylül gibi olacak. Güzel bir düğün istiyoruz" ifadelerini kullandı.



