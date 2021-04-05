Ece Seçkin'in ailesi peş peşe koronavirüs oldu! 'Allah rızası için...'

Eğlenceli kişiliği ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baba ve babaannesinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu söyledi. Ailesinin önlem almasına rağmen virüse yakaladığını söyleyen şarkıcı, kendisini takip edenleri de dikkat olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Seçkin paylaşımında "Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım. Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez, o kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım." dedi.

GENEL DURUMLARI İYİ

Babası ve babaannesinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirten şarkıcı, "Babaannem 93 yaşında. Allah'a şükür aşısını olmuştu. Aşı koruyor onu. Babam genç olduğu için aşıları henüz yapılmamıştı ama durumu iyi. Her gün yemeklerini götürüyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Allah'ın izniyle iyileşecekler. Genel durumları iyi çok şükür" dedi.

