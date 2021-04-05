MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Seçkin'in ailesi peş peşe koronavirüs oldu! 'Allah rızası için...'

Ece Seçkin'in ailesi peş peşe koronavirüs oldu! 'Allah rızası için...'

05.04.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası ve 93 yaşındaki babaannesinin koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde büyük bir şok yaşayan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından sevenlerini uyararak "Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım" dedi.

Ece Seçkin'in ailesi peş peşe koronavirüs oldu! 'Allah rızası için...'

Eğlenceli kişiliği ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baba ve babaannesinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu söyledi. Ailesinin önlem almasına rağmen virüse yakaladığını söyleyen şarkıcı, kendisini takip edenleri de dikkat olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Seçkin paylaşımında "Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım. Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez, o kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım." dedi.

GENEL DURUMLARI İYİ

Babası ve babaannesinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirten şarkıcı, "Babaannem 93 yaşında. Allah'a şükür aşısını olmuştu. Aşı koruyor onu. Babam genç olduğu için aşıları henüz yapılmamıştı ama durumu iyi. Her gün yemeklerini götürüyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Allah'ın izniyle iyileşecekler. Genel durumları iyi çok şükür" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Ceylan ve kızının değişimi olay olduCeylan ve kızının değişimi olay oldu
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ece Seçkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Diğer Haberler

Defne Samyeli’nin tulumu sosyal medyaya damga vurdu! Defne Samyeli kimdir?

Defne Samyeli tulumu ve sesiyle olay oldu

Havuza üstsüz giren Heidi Klum yine olay oldu

Havuza üstsüz girdi! Göğüslerini elleriyle kapadı

Ceylan ve kızının değişimi olay oldu

Ceylan ve kızının değişimi olay oldu

Pelin Akil'in aşı sorusu gündeme bomba gibi düştü

Aşı sorusu takipçilerini kızdırdı

Yavuz Bingöl Teşkilat dizisiyle ortaya çıktı

Teşkilat dizisinde ortaya çıktı! Son hali olay oldu

Buket Aydın'ın dekolteli pozlarına beğeni yağdı

Dekolteli pozlarıyla gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.