MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı

Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı

20.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yeni şarkısı Yastık'ı Youtube'da yayınladı. Klibinde çamurlara yattığı ve duvarları kırdığı görülen Seçkin, sosyal medyanın diline düştü.

Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Acayip İyi şarkısının ardından Yastık isimli yeni şarkısını Youtube'dan yayınladı. Klibinde çamurlara yattığı ve ve duvarları kırdığı görülen ünlü şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

ece-seckin-yeni-klibi-icin-camurlara-yatti-14006906_2546_m

"KÜÇÜL DE ÇAMURA GİR"

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden şarkıya yorum yapan kullanıcılar, Seçkin'in hem boyuna hem de klibindeki hareketlerine eleştiride bulundu. Kullanıcılar, "Küçül de çamura gir", "Neden böyle şeyler yapıyorlar?", "Balyoz daha iyi oynamış klipte", "Bence Survivor'a gitmek istiyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

ece-seckin-yeni-klibi-icin-camurlara-yatti-14006906_200_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Pınar Erbaş kimdir?Pınar Erbaş kimdir?
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Diğer Haberler

Ezgi Mola'dan Jason Statham'a olay yorum

Ezgi Mola'dan Jason Statham'a olay yorum

Pınar Erbaş kimdir, nerelidir ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Pınar Erbaş kimdir?

Survivor Sabriye Şengül hangi diziyle anlaştı?

Survivor Sabriye Şengül hangi diziyle anlaştı?

Koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan yeni haber

Koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan yeni haber

Wilma Elles aldatıldığını itiraf etti

Wilma Elles aldatıldığını itiraf etti

Dokunmayın Şabanıma ne zaman ve nerede çekildi? İşte Dokunmayın Şabanıma filminin oyuncuları

Dokunmayın Şabanıma ne zaman ve nerede çekildi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.