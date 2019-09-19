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Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

Bir dergiye röportaj veren stil danışmanı Ece Sükan, "Stil ikonu kalmadı" diyerek iddialı pozlar verdi. Dergi için verdiği bazı pozları Instagram hesabından paylaşan Sükan, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Ünlü oyuncu ve model stil danışmanı Ece Sükan, Studio 11 için objektif karşısına geçti. Sükan, vediği iddialı pozları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

"HERKES KENDİNİ İKON İLAN ETMEYE BAŞLADI"

Çekim önce dergiye röportaj veren Ece Sükan, "Dijital devrimle birlikte birçok kavramın içi boşaldı. Örneğin stil ikonu statüsü kalmadı. Çünkü herkes bir anda kendini ikon ilan etmeye başladı." dedi.

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POZLARIYLA MEST ETTİ

Dergi için bir de objektif karşısına geçen Ece Sükan, birbirinden iddialı pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Ece Sükan'a ünlü model Deniz Akkaya da sessiz kalamadı.Akkaya, Sükan'ın fotoğraflarının altına 'Ne denir ki?' ve 'Olacak iş değil ama' diyerek ne kadar beğendiğini gösterdi.

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ECE SÜKAN KİMDİR?

Ece Sükan, 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. Annesi Serpin Sükan eski bir tiyatrocu, babası ise inşaat mühendisi ve işadamıdır. Arslan Sükan adında 4 yaş büyük bir abisi vardır. Ece Sükan, 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini ODTÜ Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Öğrencilik döneminde DJ'lik yapan Ece Sükan daha sonra Marie Claire de çalışarak modellik yapmaya başlamıştır.

O dönemde Best Model of Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçilmiş; sonrasında New York'a giderek Fashion İnstitueof Technology okulunda eğitim almıştır. 2004 yılında ise 24 Saat dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ece Sükan; Kızım Nerede, Avrupa Yakası, Aşk Yakar, Haziran Gecesi ve Gülperi dizilerinde rol almıştır.


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