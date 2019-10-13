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Ece Üner'den Buket Aydın'a destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

Suriye sınırına giden sunucu Buket Aydın'ın giyim tarzı ve makyajı eleştiri konusu olmuştu! Aydın'a kendi gibi sınırda olan meslektaşı Ece Üner'den destek geldi.

Ece Üner'den Buket Aydın'a destek mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna girdi. Sınırda hareketlilik artarken birçok gazeteci operasyonları takip etmek için Şanlıurfa'ya gitti. Sınıra gidenlerden biri de sunucu Buket Aydın idi. Aydın sosyal medyada paylaştığı makyajlı pozuyla eleştiri konusu olmuştu.

Buket Aydın üzerinden tartışmalar devam ederken tartışmaya sınırdaki bir diğer sunucu Ece Üner de dahil oldu. Yazdığı şiirlerle de bilinen Ece Üner meslektaşına sahip çıkarak, Buket Aydın hakkında uzun bir destek mesajı yayınladı.

Buket Aydın'ın sınırdaki tarzı olay oldu! 'Benim kılık kıyafetime laf atan...'Buket Aydın'ın sınırdaki tarzı olay oldu! 'Benim kılık kıyafetime laf atan...'

Üner açıklamasında şunları yazdı:

"Canım insanlık; size bugün bir anne, bir kadın ve geçtiğimiz birkaç günde ölüm tehlikesi atlatmış bir gazeteci olarak bir sitemim var; Buket Aydın sınırda gözlerimin önünde hiçbir komando, özel harekat, jandarma, polis koruması olmadan görevini yaptı.

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Ölümle yaşam arası tek bir an tek bir nefestir, bilen bilir. Bu cesareti ne bir saat ne bir makyaj kapatabilir.

Kesin nişancıların, roketatarların, havan mermilerinin hedefinde geçirdiğimiz her bir saniye, meslek aşkına bir ömürlük şehadettir! Bizim sektörde hiçbir şey hiç kimse dışarıdan göründüğü gibi değildir.

Makyaja aldanmayın! Zaten gerçeğin mayası gözle görülmez, kalple, zamanla ve vicdanla görülür. Sizlerin vicdanı da bilirim ki yanılmaz bir yargıçtır" ifadelerini kullandı.


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