Ece Üner, Jülide Ateş polemiğine Ahmet Hakan da dahil oldu!

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in Jülide Ateş itirafı olay olmuştu.

"O ZAMAN ECE 10 YAŞINDAYDI"

Üner'in o sözlerini hatırlatan ve Jülide Ateş'e destek veren Ahmet Hakan, "Jülide Ateş, güzellik yarışmasına katıldığında Ece Üner 10 yaşındaydı.

O yarışmayı Jülide Ateş bile unuttu. Çeyrek asırlık mesleki deneyimiyle, 'Güzellik yarışmasından geldi' türü bir küçümsenmeyi asla hak etmiyor. Bu yaftayı kendi emeğiyle silip atmış bir isim." dedi ve Ece Üner'e şu sözlerle seslendi:

Ece Üner’e çok seveceği bir aforizma yolluyorum buradan:

'Kabahat ile ayıp arasındaki fark şudur: Şuursuzca yapılırsa kabahat olur, taammüden yapılırsa ayıp olur.'

ECE ÜNER NE DEMİŞTİ?

"Nevşin Mengü, şu, bu, biz alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün savaşta, cephede. Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok' dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım."