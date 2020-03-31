Ece Uslu 600 bin lirasını böyle görüntüledi

Koronavirüsü nedeniyle kendilerini ev karantinasına alan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla öne çıkıyorlar.

Kimileri mutfağa girip yemek tarifleri verirken kimileri de tıpkı Ece Uslu gibi farklı paylaşımlara imza atıyor. Bir süredir fotoğraf arşivini takipçileriyle paylaşan Uslu, bu defa para koleksiyonundan iki parçayı görücüye çıkardı.

Türk Lirası’ndan altı sıfır atılmadan önceki döneme ait 100 ve 500 bin liraları takipçileriyle paylaşan Uslu bunların üzerine düştüğü notlarla gülümsetti.



