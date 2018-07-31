Ece Vahapoğlu balayı dönüşü dergiye kapak oldu

"EVLENİNCE HUZURUMUZ ARTTI" Haziran ayında Cihan Alpay ile evlenen Ece Vahapoğlu; röportajında anne olmak istediğini belirtirken, "Sevdiğin kişiyle evlenmek, onunla vakit geçirmek, nerede buluşacağız sorusunu sormadan evde görüşebilmek harika! Biz üç senedir beraberdik ve altı aydır beraber yaşıyorduk. İkimiz de titiziz, ev düzenimiz benzer. Bazen farklı hayat görüşlerimiz olsa bile ortak paydada buluşabilmeyi öğrendik. Evlilik bana rahat geldi. Düğün telaşı biraz stresliydi ama evlenince çok rahatladık. Daha sağlam bir düzenimiz oldu. Huzurumuz arttı." dedi.

Sporu kendine yaşam biçimi olarak benimseyen Ece Vahapoğlu, "Üniversite yıllarımdan beri bu düzenin içindeyim. Okul zamanında da diğer öğrencilere göre erken yatıp erken kalkıyordum, egzersiz yapıyordum. Yurt dışında okurken harçlığımdan spor salonu üyeliği için ayırıyordum. Yiyecek alışverişlerim hep bilinçli ve sağlıklıydı. İyi ve örnek insan olmayı seviyorum. Sağlıklı yaşamayı uzmanlaşarak öğrendikçe, geri dönüşlerini olumlu yönde aldıkça daha da motive oluyorum. Beni takip edenlerden, çevremden güzel tepkiler aldığım için çok daha hevesliyim. Kaldı ki, benim her an fit olmam gerekiyor. Çünkü kendi spor giyim markamı yarattım. Markanın yüzü ben olduğum için örnek teşkil etmem şart. Ayrıca hem özel markalar hem devlet kurumlarıyla çalışıyorum. Sporu topluma yaymak için çalışıyorum." dedi.

"HAMİLE YOGASINDA UZMANLAŞMA YOLUNDAYIM"

Son dönemde yoga üzerine yoğunlaşan ve kendi markası fit21'den yoga ürünleri piyasaya çıkaran Ece Vahapoğlu, "Stresli ve koşturmacası bol bir hayatım var. Yogayla birlikte bu tempoyu hafifletiyorum. Yoga vücudumu esnetme ve zihnimi dinlendirmede çok yardımcı oluyor. Yoga eğitmenliğini de ilişkimin evliliğe dönüşmesi ve gelecekte çocuk sahibi olma fikri tetikledi. Altı aydır hocalık eğitimi alıyorum; Herkes İçin Spor Federasyonu'ndan da belgemi aldım. Çocuk sahibi olmadan önce, hamileliğimde yoga ve nefes egzersizleri yapmak istiyorum. Kendimi ve çocuğumu hazırlamak istiyorum. İlk başta tabii kendime, sonra başkalarına da faydam dokunsun. Hamile yogası ve sporunda uzmanlaşma yolundayım. Evlendim, çalışmaya devam ediyorum. Çocuk doğurduğumda da çalışacağım. Bugüne kadar insanlara fit görüntüm ve sağlıklı yaşam düzenimle örnek oldum. Anne olduktan sonra da fit bir anne olarak örnek olmak istiyorum." dedi.

