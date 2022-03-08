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Ecem Uzun'un nişanlısı Deniz Şeremetli kimdir? Deniz Şeremetli kaç yaşında ve nereli?

08.03.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük yaşlardan beri birçok proje ile kamera karşısına geçen Ecem Uzun, Deniz Şeremetli ile nişanlandı. Bunun ardından Deniz Şeremetli'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Ödüllü oyuncu Ecem Uzun Tereddüt, Küçük Sırlar, Aliye gibi ekran önü projelerinde yer aldı. Peki Ecem Uzun'un nişanlısı Deniz Şeremetli kimdir? Deniz Şeremetli kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Ecem Uzun'un nişanlısı Deniz Şeremetli kimdir? Deniz Şeremetli kaç yaşında ve nereli?

Ecem Uzun, bir süredir aşk yaşadığı Deniz Şeremetli ile nişanlandı. Bunun ardından Deniz Şeremetli'nin kim olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Ünlü oyuncu Ecem Uzun, oyunculuğuyla ön plana çıkan Ecem Uzun 2014, 2016 ve 2017 yıllarında toplam 4 kez ödül aldı. İşte ayrıntılar...

DENİZ ŞEREMETLİ KİMDİR?

Ecem Uzun'un nişanlısı Deniz Şeremetli hakkında henüz fazla bilgi bulunmuyor. Deniz Şeremetli ile Ecem Uzun, sade bir törenle nişanlandı. İkilinin bu yaz nikah masasına oturacağı söyleniyor.

Ecem Uzun'un nişanlısı Deniz Şeremetli kimdir? Deniz Şeremetli kaç yaşında ve nereli?

ECEM UZUN KİMDİR?

17 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Sarıyer'de dünyaya gelen Ecem Uzun 29 yaşında Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Ecem Uzun Aliye, Geniş Zamanlar, Pulsar, Gönül Salıncağı ve Ah Kalbim, Koca Dünya gibi projelerde rol aldı. Yeşim Ustaoğlu'nun Tereddüt filminde başrolü canlandıran Ecem Uzun, bu film ile 2017'de 36. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu'su Ödülü, 2016'da En İyi Kadın Oyuncu (Uluslararası) ve En İyi Kadın Oyuncu (Ulusal) olmak üzere 3 ödül kazandı.

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