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  4. Eczanede aspirin bırakmadılar! Bulgarlar ilaçlarını da Edirne’den alıyor

Eczanede aspirin bırakmadılar! Bulgarlar ilaçlarını da Edirne’den alıyor

15.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurunun artmasıyla Bulgaristan’ın para birimi levanın 8 TL’ye yükselmesi Bulgaristan vatandaşlarını Edirne'ye çekmeye devam ediyor. Haftalardır kıyafet ve yiyecek ihtiyaçlarını kentteki pazarlardan karşılayan Bulgarlar bu kez de ilaç alabilmek için Eczanelerde kuyruk oluşturdu. Onlarca kutu aspirin alan Bulgaristan vatandaşları, zaman zaman eczanelerde aspirin bırakmıyor.

Eczanede aspirin bırakmadılar! Bulgarlar ilaçlarını da Edirne’den alıyor

Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor. Bulgar yoğunluğundan eczanelerde adım atacak yer kalmazken, aspirinin korona virüs salgınını önlediği iddiasıyla, çoğunlukla kutu kutu aspirin almaktan vazgeçmiyorlar.

BULGARLAR ASPİRİNDEN VAZGEÇMİYOR

Bulgaristan vatandaşlarının en çok aldığı ilaçların başında ise aspirin geliyor. Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, korona virüs salgınını önlediği iddiasıyla, Bulgaristan vatandaşları kutu kutu aspirin alıyor. Onlarca kutu aspirin alan Bulgaristan vatandaşları, zaman zaman Edirne’de eczanelerde aspirin bırakmıyor.

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ECZANELERDE YOĞUNLUK GİDEREK ARTIYOR

Edirneli Eczane Teknisyeni Sevil Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğunun artarak devam ettiğini söyledi. Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının aspirin başta olmak üzere grip ve ağrı kesici ilaçlar aldıklarını belirtti. Edirneli eczane işletmecisi Ahmet Doktoroğlu da, Bulgaristan vatandaşlarının ciddi anlamda gıda takviyelerine ilgi gösterdiklerini anlattı.

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Edirne’de eczanelerin birçoğu, camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Korona virüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
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