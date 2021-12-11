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Edirne'ye akın ettiler! Alışveriş için sabah 05.00’te yola çıkıyorlar

11.12.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de, her Cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak adlandırılan Ulus Pazarının müşterileri yine değişmedi. Bulgar vatandaşların akın ettiği pazarda esnaf, tezgâhlarına daha fazla müşteri çekebilmek amacıyla Bulgarca yazılar astı. Esnaf geçen haftalarda da Bulgarca konuşabilmek için dil kurslarına gitmeye başlamıştı. Bununla birlikte, Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe gelen Sebat Mehmed, ''Günlük 500 Leva harcıyoruz. Sabah 05.00’te Bulgaristan’dan yola çıktık. Her şey çok ucuz'' dedi.

Edirne'ye akın ettiler! Alışveriş için sabah 05.00’te yola çıkıyorlar

Edirne’de ‘Sosyete Pazarı’ olarak da adlandırılan Ulus Pazarı’nda sabahın erken saatlerinden itibaren Bulgar turist yoğunluğu yaşandı. Pazar esnafı artan yabancı müşteri sayısının ardından tezgâhlarına daha fazla müşteri çekebilmek amacıyla yeni bir yönteme başvurdu.

TEZGAHLARINA BULGARCA YAZI ASTILAR

Bulgaristan’dan gelen müşterilerin yabancılık çekmemesi amacıyla tezgâhlarına Bulgarca yazılar asan esnaflar, satışların arttığını belirtti.

Edirne’de, her hafta Cuma günü kurulan yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası olan 'Ulus Pazarı', Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin akınına uğruyor. Döviz kuru farkı dolayısıyla kendi araçları ya da turlar ile sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelen turistler, gıdadan giyeme, ayakkabıdan çantaya, monttan kabana kadar her türlü ihtiyacını Edirne’den karşılayarak bavullarla ülkelerine dönüyor.

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Kapıkule’de oluşan yoğunluk nedeniyle 1 gece önceden Edirne’ye gelen Bulgar vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren Ulus Pazarı’nın yolunu tutuyor. Hem giyecek hem de yiyecek ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşları, salgın döneminde zor günler geçiren esnafın yaralarına merhem oldu.

Akın akın Edirne'ye geliyorlar! Bulgar turistler, kişi başı 500 Euro harcıyorAkın akın Edirne'ye geliyorlar! Bulgar turistler, kişi başı 500 Euro harcıyor

''HER ŞEYİ BURADAN ALIYORUZ! SABAH 05.00'TE BULGARİSTAN'DAN YOLA ÇIKTIK''

Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe gelen Sebat Mehmed, “Her şeyimizi Edirne’den alıyoruz. Bebek giysisi aldık. Daha dolaşıp ihtiyaçlarımızı ve beğendiklerimizi alacağız. Günlük 500 Leva harcıyoruz. Kapıkule’de baya yoğunluk vardı gelmeden önce 2 saat bekledik. Sabah 05.00’te Bulgaristan’dan yola çıktık. Fiyatlar çok iyi indirim de var. Çok memnunuz harika” dedi.

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''FİYATLAR ÇOK UYGUN''

Bulgaristan’dan gelen Hilmi ve Tudaniye çifti, “Pazara ilk defa geldik. Çocuklara eşya, kilim aldık. Arkadaşlardan Kapıkule’de çok yoğunluk olduğunu duyduk. Biz de geceden gelip otelde kaldık. Rahat rahat gezip alışveriş yaptık. Fiyatlar çok uygun. Artık her zaman geliriz” dedi.

''İŞLERİN İYİ OLDUĞU TEK İL EDİRNE''

Yunanistan’a gittiklerinde gördükleri Kali-Merhaba yazısından esinlendiklerini söyleyen 23 yıllık esnaf Sebahattin Durma, “Bu yazı bize sempatik geldi. O yazının olduğu dükkâna girdik. Hem alışveriş yaptık hem yemeğimizi orada yedik. İnsan kendi dili ile ilgili bir şeyler gördüğü zaman sempatik geliyor. O tezgâh ile konuşma cesaretini buluyorlar kendilerinde. Ben de o yazının sayesinde iyi Bulgar müşteri çekiyorum. Ticari ilişkilerimizi iyi tutacak kadar yabancı dilimiz var. Piyasa insana bunu öğretiyor. Bağlı olduğumuz oda bize Bulgarca broşürler dağıttılar. Oradan okuyup öğreniyoruz. Çevremizde Bulgaristan’dan gelip Türkiye’ye yerleşen komşularımızdan da sıkıştığımız zaman yardım istiyoruz. Bulgar müşterilerin verdiği doping sayesinde işlerimiz iyi gidiyor. Buna bağlı olarak işlerin iyi olduğu tek il Edirne” ifadelerine yer verdi.

Bulgarca, Edirne esnafının ikinci dili oldu! Kurslara akın ediyorlarBulgarca, Edirne esnafının ikinci dili oldu! Kurslara akın ediyorlar

Bulgar müşteri yoğunluğundan memnun olduklarını söyleyen Pazar esnafı Habil Mert, Pandemi dönemindeki sıkıntıyı bir nebze de olsa atlattıklarını ifade etti.
Bulgarcanın müşterilerle olan iletişimde çok önemli olduğunu söyleyen Mert, Her geçen gün yeni kelimeler öğreniyoruz. Serhat şehri olduğumuz için Edirne bir köprü görevinde. Komşumuz Bulgarca yazılar astı. O sayede de yabancı müşterilerin ilgisini çekiyor. Bulgarların paraları 2 katına katlandığı için önceden 2 parça alırken şimdi 3 parça alabiliyorlar. Bir kısmı da buradan toptan mal alıp kendi ülkelerinde satıyorlar. Edirne olarak bu açıdan şanslıyız” ifadelerine yer verdi.

''BULGARCA YAZILAR KULLANIYORUZ''

Son 1 aydır Bulgar müşterilerimizin sayısında artış yaşandığını söyleyen Selami Akmeşe, “Onlara kendimizi daha iyi anlatabilmek için Bulgarca yazılar kullanıyoruz. Esnaf arkadaşlar Bulgarca kurslara gitti. Bu şekilde daha iyi iletişim kuruldukça onlar da biz de rahat ediyoruz” dedi.

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ALDIKLARI MALLARI BULGARİSTAN'DAKİ PAZARDA SATIYORLAR

Bulgaristan’dan gelen Sali Şefketoğlu, “Alışveriş yapmak için geldik. Edirne çok güzel toprağı bile tatlı. Her zaman geliyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı Türkiye’den karşılıyoruz. Ne lazımsa alıp götürüyoruz. Ucuz ucuz mallar alıyoruz. 2-3 bin lira harcıyoruz. Bugün 600 leva harcadık. Buradan aldığımız malları Bulgaristan’daki pazarda da satıyoruz. Buraya gelemeyenler de oradan alıyorlar. Bize yakın olduğu için sürekli geliyoruz” dedi.

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Neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgar vatandaşlar, aldıklarını taşımakta zorlandı. Otoparklar ise sabahın erken saatlerinden itibaren Bulgar plaka araçlarla doldu adım atacak yer kalmadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
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