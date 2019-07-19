Eda Ece'den mayo yorumu: Bana hiç acımamışlar

Bir kafede arkadaşlarıyla oturan Eda Ece, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tatiline ara verip İstanbul'a döndüğünü söyleyen Eda Ece, ‘Yasak Elma' dizisinin yeni sezon çekimlerinin 20 Ağustos'ta başlayacağını belirtti. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göne seyircinin diziyi sevdiğini ifade eden Ece, “Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar diziyi sevdi. Karakterim kötü ama kızı sevdiler. İzleyenlerin hoşuna gidiyor” dedi. Buğrahan Tuncer ile birlikteliği hatırlatılan Eda Ece, “İlişkiniz ne zaman başladı?” şeklindeki soruya “Çok olmadı. Her şeyi sizinle beraber yaşıyoruz” diyerek yanıt verdi.

“KİLOLU ÇIKMIŞIM”

Güzel oyuncu, Çeşme'de çekilen bikinili görüntülerinden yana dert yandı.

Eda Ece, “Bir süre fotoğrafımı çekmişler. İnsan zayıf bir tanesini seçer. Beni bitirdiler. 4 tane bikini giydim üşüdüm. Birinde mayo giyeyim dedim. Onu çekmişler. Kilolu çıkmışım. Arkadaşlar bana hiç acımamış. ‘Kilo aldı. Saldı' diye haberler çıktı” diye konuştu.

Son günlerde moda olan yaşlandırma akımı hakkındaki düşünceleri sorulan Ece, “Bilgim yok, nasıl bir şey ki! Henüz yapmadım. Ne ölümden ne yaşlanmaktan korkuyorum” dedi.

