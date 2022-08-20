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Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla adeta büyüledi! Bronz teniyle kasıp kavurdu...

20.08.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik güzel Eda Taşpınar tatilden paylaştığı pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun süredir Yunan adalarında tatilde olan Taşpınar, bronz teni ve dikkat çeken karın kaslarıyla verdiği pozları Instagram hesabında paylaşıyor. Son olarak paylaştığı bikinili pozları yoğun ilgi gördü.

Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla adeta büyüledi! Bronz teniyle kasıp kavurdu...

Yunanistan'da tatilde olan Eda Taşpınar tatilde güneşlenirken güzelliğini sergilemeyi ve pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Bronz teniyle dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar paylaştığı bikinli pozlarıyla adeta hayranlarını büyüledi...

BRONZ TENİ VE KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla olay yaratan Eda Taşpınar, tatil pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

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Son olarak bikinili pozlarını paylaşan Eda Taşpınar takipçilerini mest etti.

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Bronz teni ve karın kaslarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar düzgün fiziğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

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İşte Eda Taşpınar'ın bazı Instagram pozları;

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