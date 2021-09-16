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Eda Taşpınar'dan kumsalda sere serpe çıplak poz!

16.09.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Yunanistan'da tatil yapan moda ikonu Eda Taşpınar, Instagram'daki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eda Taşpınar kalçasını şapkasıyla kapattığı çıplak bir fotoğrafını yayınladı.

Eda Taşpınar'dan kumsalda sere serpe çıplak poz!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, son paylaşımında adeta sınırları zorladı. Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan Taşpınar, kumsalda çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu

Instagram'da 602 binden fazla takipçisi bulunan 41 yaşındaki Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak uzandığı bir pozunu paylaştı. Taşpınar, vücudunda sadece şapkasıyla kalçasını kapattığı paylaşımına "Hisset. Ne? Özgürlük" notunu yazdı.

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Her yıl aylarca yaz tatili yapan Eda Taşpınar, Instagram hesabından da sık sık cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Eda Taşpınar
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