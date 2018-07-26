Eda Taşpınar'dan tepki çeken paylaşımlar

Hayatı boyunca kendini modaya adayarak bu alanda büyük başarılara imza atan sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında. Yunanistan Adaları'nda yaptığı tatil pozlarını paylaşan Eda Taşpınar'ın deniz ürünlerine olan düşkünlüğü paylaşımlarından anlaşılıyor. Taşpınar'ın sürekli olarak ahtapot ce diğer hayvanların fotoğraflarını paylaşma şekli takipçilerini kızdırdı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTEREREK SAYFADAN AYRILDI

Eda Taşpınar'ı severek takip eden hayranları hayvanları bu şekilde paylaşmasına tepki göstererek takipten çıktı. Takipçileri," Bu zavallıların resminize güzellik kattığını mı sanıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

İşte Eda Taşpınar'ın takipçilerini kızdıran o paylaşımları;





