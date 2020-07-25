Eda Taşpınar duştan paylaştı! 'Sıcak yaz rüyası'

Her yıl Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bu planına geçici bir süre ara verdi.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Çeşme Alaçatı'da alan Taşpınar, tatilinden kesitleri sık sık paylaşıyor.

Çeşme'de geceliği 3 bin TL'den başlayan bir otelde konaklayan, Taşpınar bu fotoğrafına, " Sıcak yaz rüyası" notunu düştü.



Sosyetik güzel, bu karesini ise, "Hayat bir partidir buna göye giyin" mesajıyla paylaştı.



