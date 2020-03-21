Eda Taşpınar'ın karantina sonrası yapılacaklar listesi

Yılın 9 ayını Uzakdoğu, Mikonos, Londra ve New York’ta geçiren Eda Taşpınar koronavirüs salgını nedeniyle gezilerine ara verdi. Bir süredir Türkiye bulunan sosyetik güzel bu geziler sırasında pirana, çekirge ve karınca gibi şeyler yemiş ve bu deneyimlerini de sosyal medyadan paylaşmıştı.

Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Taşpınar, "Bunları tekrar yemeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna “Yine yerim. Tatları güzeldi” cevabını verdi. Ayrıca sosyetik isim, “Tüm kurallara harfiyen uyuyorum. Karantina süreleri bittikten sonra seyahatlerime devam edeceğim. Bir yerde aylarca duramam” diyerek seyahate çıkacağını duyurdu.

