MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eda Taşpınar'ın karantina sonrası yapılacaklar listesi

Eda Taşpınar'ın karantina sonrası yapılacaklar listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Eda Taşpınar'ın karantina sonrası yapılacaklar listesinde çekirge, pirana, yılan balığı ve karınca yemek var

Eda Taşpınar'ın karantina sonrası yapılacaklar listesi

Yılın 9 ayını Uzakdoğu, Mikonos, Londra ve New York’ta geçiren Eda Taşpınar koronavirüs salgını nedeniyle gezilerine ara verdi. Bir süredir Türkiye bulunan sosyetik güzel bu geziler sırasında pirana, çekirge ve karınca gibi şeyler yemiş ve bu deneyimlerini de sosyal medyadan paylaşmıştı.

Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Taşpınar, "Bunları tekrar yemeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna “Yine yerim. Tatları güzeldi” cevabını verdi. Ayrıca sosyetik isim, “Tüm kurallara harfiyen uyuyorum. Karantina süreleri bittikten sonra seyahatlerime devam edeceğim. Bir yerde aylarca duramam” diyerek seyahate çıkacağını duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
İç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'a tepki İç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'a tepki
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eda taşpınar, karantina,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Koronavirüse karşı yeni tedbirler

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Çukur'un Timsah Celil'i diziden neden ayrıldığını açıkladı!

Çukur'un Timsah Celil'i diziden neden ayrıldığını açıkladı!

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti

İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 düştü

İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 düştü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
başımıza ne geldiyse bunlari yiyen ve özenenlerden geldi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hacı Sabancı sporu ihmal etmiyor

Hacı Sabancı sporu ihmal etmiyor

Ebru Şahin'den dikkat çeken koronavirüs çağrısı

Ebru Şahin'den dikkat çeken koronavirüs çağrısı

Daniel Craig: Çocuklarıma miras bırakmayacağım

'Çocuklarıma miras bırakmayacağım'

Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!

Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!

İç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'a tepki

İç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'a tepki

Zeynep Alkan'dan 'koronavirüs' açıklaması

'İtalya çok kötü, oradaki arkadaşlarıma çok üzülüyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.