Eda Taşpınar'ın tatil pozları olay! Üstsüz poz verdi, göğüslerini eliyle kapadı

Moda ikonu Eda Taşpınar, yurt dışındaki tatilinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa üstsüz poz verdi.

Göğüslerini eliyle kapatmayı tercih eden Eda Taşpınar'ın son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Kusursuz fiziği ve bronz teniyle dikkat çeken Taşpınar'ın cesur paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Taşpınar, ''Konuşmadan önce enerjin seni tanıtıyor'' notu ile paylaştığı gönderisiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. Eda Taşpınar’ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur.

Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar’ın dedesidir.

11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleşti. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye döndü ve eğitimine Robert Koleji’nde devam etti. Ancak son senesinde ayrıldı.

London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Central School of St.Martins’de de moda eğitimi almaya başladı.

Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürdü.



