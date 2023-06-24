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Eda Taşpınar'ın tatil pozları olay! Üstsüz poz verdi, göğüslerini eliyle kapadı

24.06.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, yine sınırlarını zorladı. Yılın büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronz teniyle sürekli konuşulan moda ikonu Eda Taşpınar bu defa üstsüz poz verdi. Ünlü isim göğüslerini ise eliyle kapatmayı tercih etti.

Eda Taşpınar'ın tatil pozları olay! Üstsüz poz verdi, göğüslerini eliyle kapadı

Moda ikonu Eda Taşpınar, yurt dışındaki tatilinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa üstsüz poz verdi.

Göğüslerini eliyle kapatmayı tercih eden Eda Taşpınar'ın son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Kusursuz fiziği ve bronz teniyle dikkat çeken Taşpınar'ın cesur paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Taşpınar, ''Konuşmadan önce enerjin seni tanıtıyor'' notu ile paylaştığı gönderisiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Eda Taşpınar 2

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. Eda Taşpınar’ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur.

Eda Taşpınar 3

Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar’ın dedesidir.

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11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleşti. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye döndü ve eğitimine Robert Koleji’nde devam etti. Ancak son senesinde ayrıldı.

Eda Taşpınar 5

London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Central School of St.Martins’de de moda eğitimi almaya başladı.

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Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürdü.

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