Edebiyatın nabzını yakından tutmak isteyenlere çok satan %70 indirimli kitaplar

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1. Satranç, Stefan Zweig ile tanışmak için mükemmel bir tercih!

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Kitaplarındaki psikolojik analizler ile okuyucusunu etkisi altına alan Stefan Zweig, psikolog olmasının getirdiği bilgi birikimini eserlerine de yansıtıyor. Yazdığı biyografiler ile dünya edebiyatında büyük bir ün kazanan Zweig, Satranç isimli kitabında olay yeri olarak New York’tan Buenos Aires'e gitmekte olan bir yolcu gemisini tercih ediyor. Zweig’in ölümünden hemen önce tamamladığı bu eserde söz konusu gemide tamamen bir rastlantı sonucu karşılaşan üç yolcunun başına gelenler anlatılıyor.

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2. Feminist ütopyanın ilk örneklerinden: Kadınlar Ülkesi

Feminist edebiyatının erken dönem temsilcilerinden biri olan Charlotte Perkins Gilman, yaşadığı dönemin önde gelen hümanistlerinden ve kadın hakkı savunucularından biri olarak biliniyor. Feminist bir ütopya yarattığı Kadınlar Ülkesi, tamamlandıktan ancak 65 sene sonra kitap formatında yayımlanabiliyor. Bu kitapta Birinci Dünya Savaşı’nın arifesinde ücra bir yerde tamamen kadınlardan oluşan bir topluluğun yönetim biçiminden inançlarına, kültüründen ekonomisine kadar pek çok konuda bilgi sahibi olmaya çalışan misafirler anlatılıyor.

Bu gizemli ülke ile ilgili gerçeklerin bir bir açığa çıktığı bu kitaba 21-29 Kasım tarihleri arasında geçerli olan indirimler ile sahip olmak için tıklayın!

3. Otobiyografik romanları sevenler için Jack London’dan Martin Eden!

Jack London’ın yarı otobiyografi olarak nitelendirilen Martin Eden adlı kitabı, 20. yüzyılın sosyal ve ideolojik olaylarını da içeren anlatımıyla dikkat çekiyor. Farklı sınıflar arasındaki değer ve zihniyet farklılıklarını gözler önüne seren, hatta statü ve servetin Amerikan toplumundaki önemini vurgulayan bu eser; bir sanatçının çıraklıktan olgunluğa geçiş sürecini gün gün anlatıyor. Hedefe ulaştığında motivasyonunu ve heyecanını çoktan yitirmiş olan bu sanatçının trajik bir sona doğru nasıl sürüklendiğine şahit olmak istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.

Sınıfsal farklılıkların yanı sıra aşkı da konu edinen bu romanı satın almak için tıklayın!

4. Son dönemlerin en çok konuşulan eserlerinden biri: Dune Mesihi

Okurlar tarafından 20. yüzyılın en iyi bilim kurgu romanı serisi olarak seçilen Dune, yepyeni kapak tasarımı ve gözden geçirilmiş çevirileri ile kitapseverler ile buluşuyor. Evrendeki en değerli maddenin, yani melanj baharatının tek kaynağı olan Arrakis gezegeninin kontrolü için ortaya çıkan dini, politik, ekolojik, teknolojik ve insani kavgalarla dolu benzersiz bir hikaye sunan bu eser; iyi bir edebiyat yapıtı okumak isteyenler için doğru bir tercih.

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5. Hala okumaya fırsat bulamayanlardansanız Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi’nden Suç ve Ceza sizi bekliyor!

Rus edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Dostoyevski, tüm zamanların en çok konuşulan romanı Suç ve Ceza’nın da yazarı. Rodion Romanoviç Raskolnikov adındaki bir gencin işlediği çifte cinayet üzerine yaşadıklarını konu alan bu roman; aklın, inancın ve eylemlerin vicdan ile sorgulamasını tüm çıplaklığıyla yansıtıyor. 705 sayfa boyunca hem suçlu hem yargıç olacağınız bu kitabı okurken kalp atışınızın arttığını fark edeceksiniz.

Psikolojik derinliği ile gündemde kalmaya devam eden bu eseri daha detaylı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

6. Fantastik romanları seviyorsanız Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi tam size göre!

F. Scott Fitzgerald, yaşlı bir adam olarak dünyaya gelip zamanla gençleşme fikrini kafasında iki yıl boyunca evirip çevirdikten sonra bu düşüncelerini kitaba dönüştürdü. Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi adlı eserinde bu fikrini anlatan yazar, yaşın insan kimliği üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Sonraki yıllarda Hollywood tarafından filme uyarlanan bu eser, günümüzde hala ilgi gören yapıtlardan biri.

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7. George Orwell’ın Hayvan Çiftliği eseri, çarpıcı bir politik taşlama olması ile dikkat çekiyor!

Ülkemizde daha çok 1984 isimli kitabı ile tanınan George Orwell'in daha öncesinde yazdığı Hayvan Çiftliği eseri, çağdaş klasikler arasındaki yerini uzun zamandır koruyor. 1940’lardaki sosyalizmin eleştirisini yapan bu roman, dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Kendilerini sömüren insanlara baş kaldırarak çiftliğin yönetimini ele geçiren hayvanların ana karakterleri oluşturduğu bu kitap, masal şeklinde yazılmış olsa da politik mesajlar içeren çarpıcı bir taşlama olarak biliniyor.

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8. Aya hayran olan çocuklar için Helen Stratton-Would’dan "Ay’ı Kim Çaldı?"

1972 doğumlu Helen Stratton-Would’un ilk eseri, gökyüzüne merakı olan çocuklara okumak için doğru bir tercih olabilir. Oğlunu kitabının baş kahramanı yapan bu yazar, Fransızca ve Rusça Uygulamalı Dilbilim bölümünden mezun. Astronot olmak isteyen Berk’in bir gece gökyüzüne bakıp ayı göremeyince onu aramaya çıkması ile başlayan bu hikaye sayesinde büyük serüvenlere atılmaya hazır olun. Resimleyicisi Vlad Gerasimov olan bu kitap, Derya Çebi çevirisi ile sizlerle buluşuyor.

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9. Gerilim kitaplarından zevk alıyorsanız Cinayet İlanı sizin için doğru bir tercih olabilir!

Polisiye roman yazarları söz konusu olduğunda tahtını kimseye kaptırmayan Agatha Christie, Cinayet ilanı eserinde de her zamanki gibi olağanüstü bir kurgu ile okuyucuları şaşırtmayı başarıyor. Yerel gazetede ortaya çıkan garip bir cinayet ilanı ile başlayan bu hikaye, tüm Chipping Cleghorn köyünü heyecanlı bir bekleyişe sürüklüyor. Her sayfasında 29 Ekim Cuma günü işlenmiş olan cinayetin katilini bulmaya çalışacağınız bu eser, yarattığı gerilim ile okuyucuların beğenisini kazanıyor.

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10. Kürk Mantolu Madonna, hala çok satanlar listesindeki yerini koruyor!



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İlk baskısı 1943 yılında çıkan Kürk Mantolu Madonna, günümüzde hala en çok ilgi gören kitaplar arasında bulunuyor. Onu bu kadar özel yapan faktör ise tabii ki Sabahattin Ali’nin usta kalemi ve başarılı analizleri. Aşk, yalnızlık ve yabancılaşma olmak üzere üç tema etrafında şekillenen bu roman; hüzünlü ve sarsıcı bir aşk hikayesi sunuyor. Siz de Maria Puder ve Raif Efendi arasında geçen trajik aşk hikayesi ile buluşmak için daha fazla geç kalmamalısınız.

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