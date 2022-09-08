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Edirne'de kazı yapan ekipler patlamamış top mermisi buldu: Balkan Savaşı’ndan kalma

08.09.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarında patlamamış top mermisi bulundu. Top mermisi bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, "Balkan Harbinden kaldığını düşündüğümüz patlamamış top mermisi karşımıza çıktı. Bununla ilgili olarak güvenlik birimlerine hemen haber verdik. Bomba imha ekipleri gelerek alandan güvenli bir şekilde mühimmatı uzaklaştırdı" dedi.

Edirne'de kazı yapan ekipler patlamamış top mermisi buldu: Balkan Savaşı’ndan kalma

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen ve gün yüzüne çıkarılması hedeflenen kazı çalışmaları sırasında patlamamış havan topu mermisine rastlanılması üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bölgede önlem alan olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek incelemelere başladı.

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''BALKAN SAVAŞLARI’NDAN KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ''

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, “Balkan Savaşları’ndan kaldığını düşündüğümüz bir top mermisi kazı esnasında ortaya çıktı. Patlamadığı için de güvenlik açısından emniyet birimlerimize haber verdik. Bomba imha uzmanları gelerek alandan uzaklaştırdılar ve biz gereken tedbiri almış olduk” dedi.

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AA-20220908-28842375-28842373-EDIRNE_YENI_SARAYI_KAZISINDA_PATLAMAMIS_TOP_MERMISI_BULUNDU

(AA/İHA)

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