Edirne Uzunköprü'de Adalet Anıtı'na saldırı! Alevler içinde kaldı

Uzunköprü'de gece saat 00:10 civarında gerçekleşen olayda, Adalet Anıtı'nın yandığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri heykeli söndürürken, güvenlik güçleri heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI: PROVOKASYONA GELMEYECEĞİZ

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, olayın gerçekleştiği Adalet Meydanı'na gelerek çalışmaları yerinde inceledi.



Becan, "Bu tür provokasyon eylemlerine gelmeyeceğiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil. Olayın faillerinin en kısa sürede yakalanarak, saldırdıkları adalete teslim edileceğine inanıyoruz" dedi. (İHA)





