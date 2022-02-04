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  4. Edirne Uzunköprü'de Adalet Anıtı'na saldırı! Alevler içinde kaldı

Edirne Uzunköprü'de Adalet Anıtı'na saldırı! Alevler içinde kaldı

04.02.2022 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Anıtı'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Alevler içinde kalan heykel olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ise "Bu tür provokasyon eylemlerine gelmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Uzunköprü'de gece saat 00:10 civarında gerçekleşen olayda, Adalet Anıtı'nın yandığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri heykeli söndürürken, güvenlik güçleri heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

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BELEDİYE BAŞKANI: PROVOKASYONA GELMEYECEĞİZ

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, olayın gerçekleştiği Adalet Meydanı'na gelerek çalışmaları yerinde inceledi.
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Becan, "Bu tür provokasyon eylemlerine gelmeyeceğiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil. Olayın faillerinin en kısa sürede yakalanarak, saldırdıkları adalete teslim edileceğine inanıyoruz" dedi. (İHA)

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