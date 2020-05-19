Edis önce paylaştı, sonra sildi!

Edis, Instagram hesabından bir kadınla sarıldığı pozunu 'Yazdır artık' notuyla yayınladı. 29 yaşındaki popçunun, 11 yıllık sevgilisi Aylin Önce ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Şarkıcı Edis'in bu fotoğrafı hayranlarını da şaşırttı.

Fotoğraftaki kadının, burnundaki hızmadan dolayı şarkıcı Aybuke Albere olduğu öne sürüldü.

Şarkıcının, bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından silmesi dikkat çekti.

Edis, daha önce Aybuke Albere hakkında şunları söylemişti:

"İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13-14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Aybüke'nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü."



