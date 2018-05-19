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Ediz Hun: Cem çok kibar Şahan’ı tanımam

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 10:49 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Ediz Hun, önceki gün bir iş görüşmesi için Nişantaşı’ndaydı. Hun, “Cem Yılmaz’la Şahan Gökbakar rekabeti hakkında ne düşünüyorsunuz?” soruna ise şöyle yanıt verdi: Ben Şahan Bey’i tanımıyorum, yolu açık olsun. Ama Cem Bey’i çok sevdim

Ediz Hun: Cem çok kibar Şahan’ı tanımam

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; Toplantı sonrası fotoğrafını çeken muhabirlerle sohbet eden usta oyuncu Ediz Hun, günümüz Türk sinemasını nasıl bulduğu sorusunu “Gençleri çok beğeniyorum, son derece başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Ben de onlarla çalıştım. ‘Arif v 216’nın çekimlerinde gayet güzel vakit geçirdik” diye yanıtladı.

Hun, “Cem Yılmaz’la Şahan Gökbakar rekabeti hakkında ne düşünüyorsunuz?” soruna ise şöyle yanıt verdi: “Ben Şahan Bey’i tanımıyorum, yolu açık olsun. Ama Cem Bey’i çok sevdim.

Çok kibar, zarif bir insan. İnsanlara sıcak yaklaşan, onlara saygı ve sevgi gösteren biri. Benim için değeri yüksek. Yeni proje olsa, tekrar hiç düşünmeden Cem’le oynarım.”

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Anahtar Kelimeler:
Ediz Hun Cem Yılmaz Şahan Gökbakar

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