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Efes 2022, komşu Yunanistan'ı ürpertti! Basında 'Türkiye' korkusu

04.06.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Yunanistan arasında, Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'den yakınarak skandal bir konuşmaya imza atmasının ardından gerginlik tırmandı. Çok sayıda ülkenin katılımıyla Ege Denizi'nde gerçekleştirilen EFES 2022 askeri tatbikatı komşu Yunanistan'a korku saldı. Yunanistan'ın kaygısı basındaki haberlerden okunurken 'Azerbaycan ve adalar' ayrıntısı dikkat çekti.

Efes 2022, komşu Yunanistan'ı ürpertti! Basında 'Türkiye' korkusu

Ege Denizin'de EFES 2022 askeri tatbikatı 37 ülkenin katılımıyla devam ediyor. TSK'nın Ege'deki en büyük ortak tatbikatı niteliği taşıyan tatbikata helikopterler, obüsler, zırhlı araçlar ve çıkarma gemisi görev alıyor. Bu tatbikattan büyük endişe duyan Yunanistan'da basında adaların işgal edileceği yönünde haberler yer aldı.

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Akşam'ın haberine göre, TSK'nın öncülüğünde 37 ülkenin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen EFES 2022 tatbikatına Azerbaycan'ın özel kuvvetler birliklerinin katılması Yunan medyasında deprem etkisi yarattı. Türkiye'nin Azerbaycan özel kuvvetler askerlerini "Yunanistan'ı işgal etmek için kullanacağını" iddia eden Yunan yayın organları Türkiye'nin Ege'de ilk kez bir Libya savaş gemisiyle birlikte tatbikat gerçekleştirmesinin de Yunanistan'da endişe yarattığını vurguladı.

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ADALARA ÇIKARMA!

Yunan televizyon kanalı Mega TV tatbikata Libya, Azerbaycan, Pakistan ve komşu ülke Arnavutluk'un katılmasına özellikle dikkat çekerek ilgili ülkelerin özel kuvvet birliklerinin Türk ordusu tarafından eğitilerek Yunan adalarına çıkması için görevlendirilebileceği iddiasında bulundu. Yayın organı Yunanistan'ın gergin ilişkilere sahip olduğu bir başka komşu ülkesi Kuzey Makedonya'nın da tatbikata katıldığını duyurdu.

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'AÇIKÇA MEYDAN OKUMA'

Yayın organında yapılan yorumda şu ifadelere yer verildi:

"Libya'nın hücumbotu 'Şafak' gemisi, tatbikata katılmak için Türkiye'ye geldi. Bu açıkça bir meydan okuma. Türkiye'nin 4. Sondaj Gemisi, Girit açıklarında sondaj yapabilir. Libya, Girit açıklarını Türk deniz sınırları içinde kabul ediyor. Sondaj egemenlik anlamına gelir. Türkiye Girit açıklarında sondaj yaparsa, egemenliğimizi kaybedebiliriz."

Greek City Times, "Türk ve Azeri özel kuvvet birlikleri Yunan adalarını ele geçirme tatbikatı gerçekleştirdiler" başlıklı haberinde Türkiye'yi akıl dışı suçlamayla karalamaya çalıştı.

Pro News ise "Azerbaycan Karabağ zaferinin borcunu ödemek istediği için Ankara, Azerileri Ege'ye alıştırıyor" diye yazdı.

İzmir'deki EFES 2022 tatbikatına aralarında Azerbaycan ve Pakistan'ın yer aldığı 37 ülke katılım sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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