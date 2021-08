Efsane oyuncu Jane Withers hayatını kaybetti

1930'lu yıllarda çocukken başladığı kariyerini parlatıp çocuk yıldız olmayı başaran ünlü oyuncu Jane Withers, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Withers'ın ölüm haberini kızı Kendall Errair duyurdu, Errair acı haberi "Annem hayatımdaki en iyi ve özel kadındı" diyerek duyurdu.

Ünlü oyuncu son nefesini Kaliforniya, Burbank'de verdi. Oyuncunun ölüm nedeninin yaşa bağlı komplikasyonlardan kaynaklandığı açıklandı.

JANE WİTHERS KİMDİR?

Errair paylaşımında "Gülümsemesiyle odayı aydınlatırdı, kariyeri ve hayatı hakkında konuştuğunda neşe saçardı" dedi.

Jane Withers kariyerine, radyonun altın çağındayken 3 yaşında başladı. Kendi radyo programı bile vardı. Daha sonra Hollywood'un yolunu tuttu. Birçok filmde rol aldı. Shirley Temple'nın oynadığı 1934 yılında çekilen Bright Eyes filminde Joy Symthe karakterini canlandırdı. 21 yaşında oyunculuğu bıraktı. O döneme kadar 38 filmde yer almıştı. Birçok filmi hasılat rekoru kırdı.

Yıllar sonra 1963 yılında yeniden sinemaya dönüş yaptı. Asıl ününü de bu dönemde kazandı. Ününü "Josephine the Plumber" filmine borçluydu.

1990'lara gelindiğinde daha çok seslendirme sanatçısı olarak göründü. Disney'in birçok animasyon karakterine ses verdi.

Yaşam boyu başarı ödülü sahibi olan Jane Withers, 12 Nisan 1926'da doğmuştu.

Jane Withers'ın bugün bile hatırlanan yapımları arasında Little Miss Nody, The Holy Terror, Wild and Woolly, Can This be Dixie? 45 Fathers, Checkers, Always in Trouble, The Arizona Wildcat, Pack Up Your Troubles, The Girl Frim Avenue A ve Youth Will be Served sayılabilir.