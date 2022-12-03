Efsane program Kısmetse Olur Öykü Serter'in sunumuyla yeniden başlıyor!

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından olan ve hâlâ konuşulmaya devam eden Kısmetse Olur, yeni formatıyla yayına gelecek.

Sunuculuğunu deneyimli televizyoncu Öykü Serter’in üstleneceği 'Kısmetse Olur Aşkım Gücü' haftanın 6 günü saat 18.30’da YouTube'da izleyicisiyle buluşacak. Böylelikle Türkiye’de ilk kez, televizyonların en çok izlenen programlarından biri YouTube’a özel çekilerek yayın hayatını sürdürmüş olacak.



Yüzde yüz yerli bir format olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, dünyanın 14 ülkesinde yayınlandıktan sonra seyircisinin yoğun isteği üzerine yeniden Türkiye’de!



