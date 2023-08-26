Efsanenin Yükselişi konusu nedir? Efsanenin Yükselişi (Rise of The Legend) oyuncuları kimler? 26 Ağustos Kanal D yayın akışı

Efsanenin Yükselişi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan ve orijinal adı Rise of The Legend olan Efsanenin Yükselişi filmi merakla bekleniyor. Aksiyon ve dram tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Roy Hin Yeung Chow yapıyor. İşte Efsanenin Yükselişi filmi ile ilgili detaylar...

EFSANENİN YÜKSELİŞİ KONUSU NEDİR?

Gözleri önünde babası öldürülen bir çocuk, senelerce intikam arzusuyla yaşar. Büyüdükten sonra babasının intikamını almak için yola çıkar.

EFSANENİN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI KİMLER?

Boran Jing

Cho-Lam Wong

Eddie Peng

Luodan Wang

Sammo Kam-Bo Hung

Tony

26 AĞUSTOS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Aslı Gibidir (Yerli Sinema)

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)

22:45 Ya Çok Seversen

02:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)

03:50 Çemberimde Gül Oya

05:15 Müzik Arası

