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Efsanenin Yükselişi konusu nedir? Efsanenin Yükselişi (Rise of The Legend) oyuncuları kimler? 26 Ağustos Kanal D yayın akışı

26.08.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsanenin Yükselişi (Rise of The Legend) ile ilgili araştırmalar filmin Kanal D yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte hız kazandı. Sammo Kam-bo Hung ve Eddie Peng'in başrolü paylaştığı film Universal Pictures, EDKO Film ve China Film Group Corporation yapım imzalı. Filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Efsanenin Yükselişi konusu nedir? Efsanenin Yükselişi (Rise of The Legend) oyuncuları kimler? 26 Ağustos Kanal D yayın akışı

Efsanenin Yükselişi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan ve orijinal adı Rise of The Legend olan Efsanenin Yükselişi filmi merakla bekleniyor. Aksiyon ve dram tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Roy Hin Yeung Chow yapıyor. İşte Efsanenin Yükselişi filmi ile ilgili detaylar...

EFSANENİN YÜKSELİŞİ KONUSU NEDİR?

Gözleri önünde babası öldürülen bir çocuk, senelerce intikam arzusuyla yaşar. Büyüdükten sonra babasının intikamını almak için yola çıkar.

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EFSANENİN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI KİMLER?

Boran Jing
Cho-Lam Wong
Eddie Peng
Luodan Wang
Sammo Kam-Bo Hung
Tony

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26 AĞUSTOS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Aslı Gibidir (Yerli Sinema)
16:00 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
22:45 Ya Çok Seversen
02:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
03:50 Çemberimde Gül Oya
05:15 Müzik Arası

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