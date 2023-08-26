Efsanenin Yükselişi konusu nedir? Efsanenin Yükselişi (Rise of The Legend) oyuncuları kimler? 26 Ağustos Kanal D yayın akışı

Efsanenin Yükselişi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan ve orijinal adı Rise of The Legend olan Efsanenin Yükselişi filmi merakla bekleniyor. Aksiyon ve dram tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Roy Hin Yeung Chow yapıyor. İşte Efsanenin Yükselişi filmi ile ilgili detaylar...
Gözleri önünde babası öldürülen bir çocuk, senelerce intikam arzusuyla yaşar. Büyüdükten sonra babasının intikamını almak için yola çıkar.
Boran Jing
Cho-Lam Wong
Eddie Peng
Luodan Wang
Sammo Kam-Bo Hung
Tony
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Aslı Gibidir (Yerli Sinema)
16:00 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
22:45 Ya Çok Seversen
02:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
03:50 Çemberimde Gül Oya
05:15 Müzik Arası