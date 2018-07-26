Ege’nin Hamsisi dizisine sürpriz oyuncu

İlk iki bölümüyle TRT 1 izleyicisinin beğensiini kazanan "Ege’nin Hamsisi" dizisi, birbirinden ilginç, sıcak ve samimi karakterleriyle de dikkati çekiyor.

Cem Cücenoğlu’nun canlandırdığı 'Bekir Kuru' karakteri, kayınpederi Eşref ve kayınvalidesi Sevim Üzüm’ün çay bahçesinde yaz akşamlarında şarkı söyleyerek ekmeğini çıkarmaya çalışıyor. Her gün yeni fikir ve projeler icat ederek zengin olma hayalleri kuran Bekir, dünyalar kadar sevdiği karısı Eda ve oğluna güzel bir hayat yaşatmak için didinip duruyor.

“HAYATIMDA İLK KEZ GERÇEK MESLEĞİMİ OYNAYACAĞIM”

"Ege’nin Hamsisi" projesi teklif edildiğinde çok heyecanlandığını ve projeyi çok sevdiğini belirten Cem Cücenoğlu, “Hayatımda ilk kez gerçek mesleğimi canlandırma şansı buldum. Hem oyuncu hem de müzisyenim, Piyano bölümü mezunuyum. Bekir Kuru da çay bahçesinde müzisyenlik yapıyor. İç güveyi olarak karısının ailesiyle birlikte yaşayan Bekir çok samimi, içten, dürüst sevecen bir karakter. Ben her geçen daha çok sevileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.