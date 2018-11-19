Ege'nin Hamsisi kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Tek sermayesi iri kıyım horozu Torman ile organik tavuk işinden zengin olma hayalleri kuran Horoz Ağa, yıllar önce dolandırıcılık yaparak kaçtığı Sığacık’a geri döner... Abisinin bu sürpriz ziyareti Melahat ve çocukları Deniz ile Derya’yı olduğu kadar Sığacık halkını da çok şaşırtacaktır...

Kubat (Horoz Ağa), sakin ve mutlu insanların kasabasında yeni bir vurgun planları yaparken, kardeşinin yeni komşularını hesaba katmamıştır... Sığacık’ta artık hiçbir şey eskisi gibi değildir...

KAHKAHA TUFANI

Dizileri, filmleri ve tiyatro oyunlarıyla 3 nesildir sanatseverlerin gözdesi olan Peker Açıkalın, Horoz Ağa Kubat karakteriyle Ege’nin Hamsisi’nde izleyenleri gülmekten kırıp geçirecek.

Açıkalın, İzmir Sığacık’ta çekilen Ege’nin Hamsisi dizisine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Horoz Ağa, değişik fiziği, tavırları, üslubu ve konuşma tarzı ile kısa sürede çok sevilecek... Ege’nin Hamsisi benim için dört dörtlük bir iş oldu. Çekim mekanı muhteşem, çok sevdiğim Ege... Dizi çok eğlenceli, çok güzel bir komedi, izleyicilerin de sevdiği ve sahiplendiği bir proje... Ekip deseniz şahane, birçoğu daha önce birlikte çalıştığım çok sevdiğim arkadaşlarım. Daha ne isterim, hem eğlenecek hem de güzel bir işte çalışacağım...” dedi.