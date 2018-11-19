Ege'nin Hamsisi kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Tek sermayesi iri kıyım horozu Torman ile organik tavuk işinden zengin olma hayalleri kuran Horoz Ağa, yıllar önce dolandırıcılık yaparak kaçtığı Sığacık’a geri döner... Abisinin bu sürpriz ziyareti Melahat ve çocukları Deniz ile Derya’yı olduğu kadar Sığacık halkını da çok şaşırtacaktır...
Kubat (Horoz Ağa), sakin ve mutlu insanların kasabasında yeni bir vurgun planları yaparken, kardeşinin yeni komşularını hesaba katmamıştır... Sığacık’ta artık hiçbir şey eskisi gibi değildir...
KAHKAHA TUFANI
Dizileri, filmleri ve tiyatro oyunlarıyla 3 nesildir sanatseverlerin gözdesi olan Peker Açıkalın, Horoz Ağa Kubat karakteriyle Ege’nin Hamsisi’nde izleyenleri gülmekten kırıp geçirecek.
Açıkalın, İzmir Sığacık’ta çekilen Ege’nin Hamsisi dizisine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Horoz Ağa, değişik fiziği, tavırları, üslubu ve konuşma tarzı ile kısa sürede çok sevilecek... Ege’nin Hamsisi benim için dört dörtlük bir iş oldu. Çekim mekanı muhteşem, çok sevdiğim Ege... Dizi çok eğlenceli, çok güzel bir komedi, izleyicilerin de sevdiği ve sahiplendiği bir proje... Ekip deseniz şahane, birçoğu daha önce birlikte çalıştığım çok sevdiğim arkadaşlarım. Daha ne isterim, hem eğlenecek hem de güzel bir işte çalışacağım...” dedi.
Kibarlığı, altın kalbi ve sevecenliği ile kasabalıların iyilik perisi olan Melahat’in tam tersi bir kişiliğe sahip olan kardeşi Kubat (Horoz Ağa), Ege’nin Hamsisi’ne ayrı bir renk katacak, beğeni toplayacak.
Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Ufuk Hakan Eren’in üstlendiği Ege’nin Hamsisi’nde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu, Haldun Boysan, Uğur Demirpehlivan, Hakan Bilgin, Cem Cücenoğlu, Mustafa Şen, Bengi Öztürk, Eylül Demirpehlivan, Kemal Zeydan, Buse Meral, Celal Öztürk, Muharrem Bayrak, Selahattin Töz ve Ceyda Saltadal rol alıyor.
Ege’nin Hamsisi’nin 18. Bölümü 26 Kasım Pazartesi Günü Saat 20.00’de.
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