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  4. Eğlence yerine kabus oldu! GMAX ile 60 metre yüksekliğe fırlatıldılar... Bantlardan biri kopunca dehşeti yaşadılar

Eğlence yerine kabus oldu! GMAX ile 60 metre yüksekliğe fırlatıldılar... Bantlardan biri kopunca dehşeti yaşadılar

15.12.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra'nın meşhur Hyde Park'ında bir oyun parkında yaşanan korkunç olay görenleri dehşete düşürdü. GMAX oyuncağına binen iki kişi, normal bir eğlence hayal ederek bindikleri oyuncakta mahsur kalınca korkunç bir deneyim yaşadılar. Sağında ve solunda konumlanmış iki esnek bantla tutulan bir kapsülün bir yay makinesi ile 50-60 metre yükseğe fırlatılmasıyla çalışan bu oyuncak havadayken, bantlardan birinin kopmasıyla yaşanan olay hem içerdekiler hem de izleyenler için oldukça korkutucuydu.

Eğlence yerine kabus oldu! GMAX ile 60 metre yüksekliğe fırlatıldılar... Bantlardan biri kopunca dehşeti yaşadılar

Kimliği paylaşılmayan iki kişinin muhtemelen eğlence ve adrenalin ihtiyacı ile giriştiği GMAX deneyimi, ne yazık ki başarısız oldu. Paylaşılan görüntülerde, ikilinin havalanmak üzere kapsüle bindiği, ancak tam o esnada bantlardan birinin kopmasıyla havada kalakaldıkları görülüyordu.

ŞOKE OLDULAR

Bandın, kapsül havaya uçarken mi yoksa gerilirken mi koptuğu belli değildi. Ancak daha sonra yapıyı ayakta tutan iki direkten birine çarpmadan önce yukarı sıçrayıp fırladığı açık bir şekilde görülüyordu. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı ve birçok kişi gördükleri karşısında şoke oldu.

İLK DEĞİLDİ

İkilinin ne kadar süre havada mahsur kaldığı açıklanmadı. Ancak TikTok'ta yayınlanan başka bir video, parktaki personelin insanları GMAX'den uzaklaştırmaya çalıştığını gösteriyordu. Bildirilene göre, bu parkta yaşanan ilk arıza değildi.

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Londra hyde park

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