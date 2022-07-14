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Ölümle dans ettiler! Tren raylarında dehşet anları

14.07.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Temmuz Pazartesi günü İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. İki çocuğun güvenliği görmezden gelerek yüksek hızlı bir trenin 200 kilometre hızla geçtiği raylarda dans ettiği görüntüler herkesi dehşete düşürdü.

İngiltere, Oxfordshire'daki Wantage Road demiryolu geçidinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreğini ağızlarına getirdi. İki çocuğun 200 kilometre hızla hareket eden yüksek hızlı trenlerin geçtiği raylarda dans ettiği anları gösteren video herkesi şoke etti.

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UYARIDA BULUNDULAR

Network Rail, demiryolu geçidinde yürüyen iki çocuğu gösteren videoyu sosyal medyada paylaştı ve halkı demiryolunun artık bir oyun alanına döndüğü konusunda uyardı. Görüntülerde çocuklar onlara doğru gelmekte olan bir Great Western Demiryolu trenini işaret ediyor gibi görünüyor ve tren yanlarından geçmeden birkaç dakika önce sürücüye el sallıyorlardı.

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İKİ KİŞİ DAHA ORADAYDI

dans

Hızlı trenin hareketini izlerken, ellerini havaya kaldırdıkları ve sadece bir adım ötede dans ettikleri görüldü. Yol açılır açılmaz, iki kişinin raylara çıkıp çocukları yolun diğer tarafına geçmeye zorladı.

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'HAYAL KIRIKLIĞI'

Network Rail Toplum Güvenliği Müdürü Alison Kramer tehlikenin boyutuna dikkat çekti ve verdikleri güvenlik eğitimlerine rağmen bunları yaşamanın hayal kırıklığı olduğunu söyledi ve "Bu bölgedeki ebeveynleri, çocuklarıyla konuşmaya ve izinsiz giriş risklerini anlamalarını sağlamaya ve halktan tanık oldukları herhangi bir izinsiz giriş olayını bildirmelerini istemeye içtenlikle davet ediyoruz." dedi.

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İngiltere
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