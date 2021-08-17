HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eğlenmek için arkadaşının evine gitti, genç kızı başından vurdu

Eğlenmek için arkadaşının evine gitti, genç kızı başından vurdu

17.08.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin İncesu ilçesinde eğlenmek için arkadaşının evine giden genç, pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldürdü.

Eğlenmek için arkadaşının evine gitti, genç kızı başından vurdu

İlçeye bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları’nda meydana gelen olayda, gece saatlerinde iddiaya göre eğlenmek için arkadaşı O.Ç.’nin evine giden B.A. (17), pompalı tüfekle I.T. (16) adlı genç kızı başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cenazesi ise, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, ceza yememek için "Yeni kasap dükkânı açtım” dediAlkollü ve ehliyetsiz sürücü, ceza yememek için "Yeni kasap dükkânı açtım” dedi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Tartıştığı eski sevgilisinin dairesini ateşe verdiTartıştığı eski sevgilisinin dairesini ateşe verdi
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

Biden'dan Afganistan açıklaması

Biden'dan Afganistan açıklaması

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Ağustos ayında şaşkına çeviren görüntü

Ağustos ayında şaşkına çeviren görüntü

Afganistan'da CNN muhabirinin kıyafetine Taliban etkisi: Kurallar değişti

Afganistan'da CNN muhabirinin kıyafetine Taliban etkisi: Kurallar değişti

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.