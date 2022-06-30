HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EGM'den dolandırıcılık uyarısı! O e-postaya dikkat: 'Sakın tıklamayın'

EGM'den dolandırıcılık uyarısı! O e-postaya dikkat: 'Sakın tıklamayın'

30.06.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) 'e-posta' dolandırıcılığı uyarısı yapıldı. EGM'den yapılan açıklamada, 'paula.moreira@aluno.unb.br' e-posta adresinden, EGM ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi. Vatandaşlara söz konusu e-postalar itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

EGM'den dolandırıcılık uyarısı! O e-postaya dikkat: 'Sakın tıklamayın'

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım amaçlı e-postalar gönderildiği tespit edilerek, vatandaşların bu tarz iletilere itibar etmemesi istendi.

O E-POSTAYA DİKKAT

Yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, "Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı bulunmayan 'paula.moreira@aluno.unb.br' e-posta adresinden, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da aralıksız sürdüreceğiz" denildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Tır, tanker, cip, minibüs, iki otomobil...Feci kaza! Tır, tanker, cip, minibüs, iki otomobil...
Belediyeden 'jelibon' hamlesi "İlk mahsullerini aldık"Belediyeden 'jelibon' hamlesi "İlk mahsullerini aldık"
Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa ettiAykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa etti
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Eşinin gözü önünde öldürüldü! Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı

Eşinin gözü önünde öldürüldü! Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı

Her şey çöp şiş yeme yarışmasını kaybedince oldu

Her şey çöp şiş yeme yarışmasını kaybedince oldu

'Pes' dedirttiler! Bir anda yanında gören ne olduğunu anlamıyor

'Pes' dedirttiler! Bir anda yanında gören ne olduğunu anlamıyor

Putin'den flaş mesaj! 'Rusya hazır' sözleriyle duyurdu

Putin'den flaş mesaj! 'Rusya hazır' sözleriyle duyurdu

İlginizi Çekebilir

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.