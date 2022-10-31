Ehliyet sınıfları nelerdir, ehliyet sınıfları kapsamları nelerdir? Hangi sürücü ehliyet sınıfı hangi tip araçları kullanılır?

Ehliyet sınıfları günlük hayatta ve trafikte araç çeşitlerine göre ehliyetlerin ayrıştırılmasına denilmektedir. Bir veya birden fazla araç çeşidini kullanan bireyler için çeşitli ehliyet sınıfları bulunur. Ehliyet bulunmadan araç kullanılması yasaktır. Aynı zamanda ehliyet sınıfı haricinde araç kullanımı da yasaklanmıştır. Ehliyet sistemine yeni düzenlemeler yapılmıştır. 1 Ocak 2020 düzenleme tarihi olarak güncellenmiştir. Ehliyet sınıfları A1,A2,A,B1,B,C1 ve D olarak farklı sınıflara ayrılmıştır. Toplamda 17 ayrı sınıflara ayrılan ehliyet sistemi ile araç tiplerine göre ayrım yapılmaktadır. Her ehliyet sınıfı için farklı şartlar ve farklı sınavlara girmek gereklidir. Ayrıca her ehliyet sınıfının gereklilikleri ve şartları da farklılık gösterir.

Ehliyet sınıfları nelerdir?

Ehliyet sınıfları kullanılan araçlara göre ayrı sınıflara ayrılmıştır. Araba, tır, otobüs, motorsiklet veya kamyon gibi farklı araç tiplerine göre farklı gerekliliğe sahip olan ehliyet sınıfları bulunur. Her sınıfın kendine özgü sınavı da bulunmaktadır. Birden çok araç çeşidi kullananlar için de çeşitli sınavlar hazırlanmaktadır. Uygulamalı ve yazılı sınavlar ile ehliyet sahibi olabilirsiniz. Ehliyet sınıflarının yaş gerekliliği ve sınavları da değişkenlik göstermektedir. Motor, araba veya traktör gibi farklı araç çeşitleri kullanmak isteyenlere ayrı ehliyet çeşidi verilmektedir. B tipi ehliyet sınıfı en yaygın kullanılan ehliyet çeşitlerindendir. Trafikte sıklıkla görülen ehliyet sistemi B olarak bilinmektedir.

Araç tipleri değişkenlik göstermektedir. Büyük ve ticari araçlar kullananlar için farklı ehliyet sistemi kullanılmaktadır. Engelli vatandaşlar için ise H sınıfı ehliyet sistemi bulunmaktadır. Motor veya arabaları da özel otomatik vites şeklinde tasarlanmıştır. Motorlu sürücüler için M ve A1, A2, A sınıfı ehliyet sınıfı kullanılmaktadır. M sınıfı ehliyet geçerlilik süresi düzenlemelere göre 10 yıl olarak ayarlanmaktadır. A sınıfı yani motorlu araçların kullanımı için öncelikle A1 veya A2 sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekir. BE sınıfı ehliyete sahip olmak için ise gerekli şartlar B sınıfı ehliyetlerinin bulunmasıdır. Ehliyet sınıflarını şu şekilde sıralayabiliriz:

M : Motorlu bisiklet

: Motorlu bisiklet A1 : 125 CC'ye kadar motorsiklet

: 125 CC'ye kadar motorsiklet A2 : 599 CC'ye kadar motorsiklet

: 599 CC'ye kadar motorsiklet B1 : 4 tekerlekli motorsiklet

: 4 tekerlekli motorsiklet A : 600 CC üstü motorsiklet

: 600 CC üstü motorsiklet B : Otomobil ve kamyonet

: Otomobil ve kamyonet BE : Römorklu otomobil ve kamyonet

: Römorklu otomobil ve kamyonet C1 : 7500 kg'a kadar kamyon ve çekici

: 7500 kg'a kadar kamyon ve çekici C1E : 12000 kg'a kadar kaamyon ve çekici

: 12000 kg'a kadar kaamyon ve çekici C : Kamyon ve çekici

: Kamyon ve çekici CE : Römorklu kamyın ve çekici

: Römorklu kamyın ve çekici D1 : Minibüs

: Minibüs D1E : Römorklu minibüs

: Römorklu minibüs D : Minibüs ve otobüs

: Minibüs ve otobüs DE : Römorklu otobüs ve minibüs

: Römorklu otobüs ve minibüs F : Lastik tekerlekli traktör

: Lastik tekerlekli traktör G: İş makinesi

Ehliyet sınıfları yaş sınırı nedir?

Ehliyet sınıfları yaş sınırı ehliyet sınıflarına göre değişkenlik göstermektedir. Motorlu bisiklet (M/A1) ehliyetine sahip olabilmek için 16 yaşını tamamlanmış olunması gerekmektedir. A2 sınıfı ehliyete sahip olabilmek için ise 18 yaşını tamamlanması gerekmektedir. Kamyonet kamyon veya çekici gibi araçların kullanımı için de 18 yaş sınırı bulunmaktadır. D sınıfı ehliyet sistemi daha kapsamlı olduğu için 24 yaş sınırı bulunmaktadır. 24 yaşını bitirmiş ehliyet adayları d sınıfı ehliyete sahip olabilirler. Ehliyet yaş sınırını tamamladıktan hemen sonra sürücü kursu ile pratikler yapılması gerekmektedir. Sınavlardan belirli bir puan alarak ehliyet sahibi olmak kolaylaştırılmıştır. Yeni düzenlenen sisteme göre ehliyet sınıfları yaş sınırı şu şekilde belirlenmiştir:

M, A1, B1 ehliyet için 16 yaş

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G ehliyet için 18 yaş

A ehliyet için 20 yaş

C, CE, D1 ve D1E ehliyet için 21 yaş

D ve DE ehliyet için 24 yaş

Ehliyet sınıfları fiyatları

Ehliyet sınıfları ayrıştırıldığı gibi fiyat bazlı değişimler de görülmektedir. Kullanılan araca göre ehliyet düzenlemeleri yapılmıştır. Düzenlemeler sonucunda harf sistemine göre ehliyet sahibi olunabilmektedir. Ehliyet kursu fiyatları da değişkenlik göstermektedir. Ehliyet sınıfına veya kurs özelliklerine göre fiyat bazlı değişmeler olabilmektedir. Harç ücretleri de bulunmaktadır. Güncel harç ücreti ehliyete göre de değişkenlik gösterir. Ehliyet sahibi olabilmek için çeşitli evraklar da gerekmektedir. Evrakları tamamladıktan sonra ehliyet sahibi olabilirsiniz. Ehliyet sınıfları fiyatları her sene farklılık göstermektedir.

Ehliyet sahibi olabilmek için öncellikle sürücü kursu fiyatı ödemek gerekiyor. Sürücü kursu fiyatları 2022 yılı için minimum 2010 TL'den başlamaktadır. Sürücü kursundan yazılı sınavı için kurs aldıktan sonra yazılı ve direksiyon olmak üzere iki farklı sınav için ücret ödemek gerekir. Bu ücretler de 2022 yılı için toplam minimum 280 TL'den başlar. Sınavları geçtikten ve ehliyet almaya hak kazandıktan sonra Nüfus Müdürlüklerinden ehliyet alabilmek için harç bedelini ödemek gerekir. Harç bedeli araç sınıflarına göre farklılık göstermekle beraber 2022 yılı için 705 TL ile 2198 TL arasında değişiklik gösterir. Bu ücretler her sene yılbaşından itibaren güncellenmektedir.

Ehliyet sınıfları kapsamları nelerdir?

Ehliyet sınıfı kapsamları ehliyet sınıflarına göre farklılık gösterir. Ehliyet sınıfları kapsamları içerisinde hangi araçlar, geçerlilik süresi ve yaş sınıfı gibi şartları kapsar. Ehliyet sınıfı kapsamları kısaca şu şekildedir:

M sınıfı 50 CC'yi ve net ağırlığı 350 kg'yi geçmeyen motorlu bisiklettir. Yaş şartı 16, geçerlilik süresi 10 yıl.

A1 sınıfı 125 CC'yi ve 15 kW'yi geçmeyen motosiklettir. A1 sahibi olan kişiler M sınıfı motorları da kullanabilir. Yaş sınırı 16, geçerlilik süresi 10 yıldır.

A2 sınıfı 599 CC'yi geçmeyen motorsiklettir. A2 sınıfı sahibi olan kişiler M/A1 sınıfı motorları kullanabilir. Yaş sınırı 18 ve geçerlilik süresi 10 yıldır.

A sınıfı 600 CC üstü motorsiklettir. A sınıfı sahibi kişiler M/A1/A2 kullanabilir. A sınıfı almak için 2 yıllık A2 ehliyete sahip olmak ve 20 yaşını doldurmak gerekir. Geçerlilik süresi 10 yıldır.

B1 sınıfı 15 kW'yi ve net ağırlığı 400 kg'yi geçmeyen 4 tekerlekli motorsiklet. B1 sahibi kişiler M/B1/F sınıfı araçları kullanabilir. Yaş sınırı 18, geçerlilik süresi 10 yıldır.

B sınıfı max 9 kişi taşıyabilen otomobildir. B sınıfı sahipleri M/B1/F sınıfı araçları da kullanabilir. Yaş sınırı 18, geçerlilik süresi 10 yıldır.

BE sınıfı römorklu otomobil ve kamyonettir (karavan, römork, tekne). BE sınıfı sahipleri M/B1/B/F sınıfı araçları da kullanabilir. BE sahibi olmak için B ehliyet şarttır. Yaş sınırı 18, geçerlilik süresi 10 yıldır.

C1 sınıfı kamyon ve çekicidir. C1 sahibi M/B1/B/F sınıfı araçları kullanabilir. C1 alabilmek için B ehliyeti olması şarttır. Yaş sınırı 18, geçerlilik süresi 10 yıldır.

C1E sınıfı römorklu kamyon ve çekicidir. C1E sahipleri M/B1/B/BE/C1/F sınıfı araçları kullanabilir. C1E alabilmek için C1 ehliyet şarttır. Yaş sınırı 18, geçerlilik süresi 5 yıldır.

C sınıfı ehliyet kamyon ve çekicidir. C sahipleri M/B1/B/C1/F sınıfı araçlarını kullanabilir. C alabilmek için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak şarttır. Yaş sınırı 21, geçerlilik süresi 5 yıldır.

CE sınıfı römorklu kamyon ve çekicidir. CE sahipleri M/B1/B/BE/C1/C1E/C/F sınıfı araçları kullanabilir. CE sahibi olabilmek için C sınıfı ehliyet şarttır. Yaş sınırı 21, geçerlilik süresi 5 yıldır.

D1 sınıfı minibüstür. D1 sahibi kişiler M/B1/B/F sınıfı araçları kullanabilir. D1 alabilmek için en az B sınıfı ehliyet şarttır. Yaş sınırı 21, geçerlilik süresi 5 yıldır.

D1E sınıfı römorklu minibüstür. D1E sahipleri M/B1/B/BE/D1/F sınıfı araçları kullanabilir. D1E sınıfı alabilmek için D1 ehliyeti şarttır. Yaş sınırı 21, geçerlilik süresi 5 yıldır.

DE sınıfı römorklu otobüstür. DE sahipleri M/B1/B/BE/D1/D1E/D/F sınıfı araç kullanabilir. DE alabilmek için D sınıfı ehliyet şarttır. Yaş sınırı 24, geçerlilik süresi 5 yıldır.

F sınıfı traktördür. F sınıfı sahibi M sınıfı araçları kullanabilir. Yaş sınırı 18, geçerlilik süresi 10 yıldır.

G sınıfı iş makinesidir. G sahipleri M sınıfı araçları kullanabilir. Yaş sınırı 18, geçerlilik süresi 10 yıldır

Ehliyet sınıfını değiştirmek veya yükseltmek için de gerekli şartlar bulunmaktadır. Geçiş yapılacak ehliyet sınıfına ait tecrübe sahibi olunması şarttır. Direksiyon sınavlarına girilmesi gerekmektedir. Ehliyetler arası geçiş yapılırken yazılı sınav zorunluluğu yoktur. Mevcut bulunan ehliyet sınıfı geçiş yapılacak ehliyet sınıfı kurallarını taşıyorsa yazılı sınav gerekmemektedir. Sürücü kursuna başvurarak ehliyet geçişi işlemleri başlatılabilir.



