Ejderha gibi görünmek için servet harcadı! Şimdi de cinsel organının kestirerek cinsiyetsiz olacak

Yıllarca bankacı olarak çalıştıktan sonra HIV teşhisi konulmasından ve hastalığının kontrol altına alınmasından sonra hayatını değiştirmeye karar verdi. Çocukluk dönemlerinden itibaren kendisini sürüngen gibi hissettiğini dile getiren adam, “Öleceğimi düşündüğüm için zamanla yarıştığımı hissettiğim için vücudumu değiştirmeye başladım” dedi. Bir dizi estetik operasyonun sonrasında ise tamamen tanınmaz bir hale geldi.

“NİHAİ TERCİHİM CİNSİYETSİZ OLMAK”

Yılan gibi görünmek için adeta bir dönüşüm geçirdiğinden söz eden Hernandez, başının üst bölümüne 18 boynuz taktırdı ve kulak ile burun kısmındaki kemikleri aldırdı. Kulaklarını aldırdı, onlarca piercing yaptırdı ve dilini çatal hale getirdi.

Harry Potter’da bulunan Voldemort karakterinden esinlendiğini söyleyen Hernandez dönüşümünü 2025 yılına kadar tamamlamayı planlıyor.

Dönüşümünün penis ve dişlerini aldırarak devam edeceğini ifade eden Hernandez, “Toplum değiştirilmiş insanların, özellikle de bir bilim kurgu filmindeki gibi görünen kişilerin aşırı uçlara gidebilecek kadar akılsız olduğunu düşünüyor. Bir erkek olarak geçmiş hayatımda ülkenin en büyük finans kurumlarından birinde müdür yardımcısıydım. Ancak o hayatın bana göre olmadığını anladım. Toplumun, değiştirilmiş insanların herkes kadar zeki, kibar, sevecen ve iyi olduğunu bilmesi için mücadele veriyorum” dedi.



