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  4. Ekipler seferber oldu: 10 metrede mahsur kalınca..

Ekipler seferber oldu: 10 metrede mahsur kalınca..

13.07.2024 09:52
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Bursa'da yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri adeta seferber oldu. Film sahnelerini aratmayan operasyon anbean kaydedildi.

Ekipler seferber oldu: 10 metrede mahsur kalınca..

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN OPERASYON

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kalan kediyi kurtarmak için kolları sıvadı. Halat yardımı ile 10 metre derinliğe inen ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı. Film sahnelerini aratmayan anlar an be an kaydedildi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Bursa kedi
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