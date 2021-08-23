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Ekipleri harekete geçiren olay! AnadoluJet uçağına bomba ihbarı

23.08.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Samsun seferine hazırlanan TK-7238 sefer sayılı AnadoluJet uçağına, bomba ihbarı yapıldı. Uçakta bomba araması yapan polisin kontrollerinin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Samsun seferini AnadoluJet uçağı, 2 saatlik gecikmeyle havalanacak. Öte yandan, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ekipleri harekete geçiren olay! AnadoluJet uçağına bomba ihbarı

AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.35'de Samsun'a gitmek üzere havalanacak olan TK-7238 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağına akşam saatlerinde bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, uçakta ve bagajlarda arama yaptı.

Yapılan kontrollerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Samsun uçağı ise yeni plana göre 21.45'de hareket edecek.

Ordu-Giresun Havalimanı’nda uçağa bomba ihbarıOrdu-Giresun Havalimanı’nda uçağa bomba ihbarı

THY'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TK7238 sayılı Sabiha Gökçen Havalimanı -Samsun Çarşamba Havalimanı seferimiz için uçuş öncesinde bir bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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