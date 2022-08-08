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Ekmek eş anlamlısı nedir? Ekmeğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.08.2022 03:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Öz Türkçe olan ve farklı dillerden gelen birçok kelimeyi hazinesinden barındırır. Her kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlıları da buna bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Dilimizde eş sesli kelimeler de oldukça fazladır. Ekmek de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Birden çok eş anlamlısı vardır. Ekmek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ekmek eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Ekmek eş anlamlısı nedir? Ekmeğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bazı kelimeler mek ve mak mastar ekleri ile fiil dışında olan isim türünde yeni kelimeler türetir. Ekmek kelimesi de böyle bir kelimedir. Eş seslidir. Ekip biçmekten gelen ekmek ve yenen ekmek olarak iki farklı şekilde algılanabilir.

Günlük kullanım dilinde sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Hem fiil hem de ürün anlamında kullanılabilir. Üç farklı durumu bildirebilme özelliğine sahiptir. Ekmek eş anlamlısı kelimeler de bu sebeple birden fazladır.

Ekmek kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu isim türündeki ekmek kelimesi için üç farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen örnek cümleler şunlardır:

  • Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesi ile yapılan yiyecek, nan, nanıaziz.
    Örnek cümle:
    "Odayı, tatlı, sıcak bir kızarmış ekmek kokusu bürümüş. (Yusuf Ziya Ortaç)"

  • İnsanı geçindirecek iş, kazanç.
    Örnek cümle:
    "Biz iyi kötü tiyatroya bağlamışız ekmeğimizi. (Necati Cumalı)"

  • Halk dilindeki anlamı ile yemek ve aş olarak tanımlanır. Örnek cümlesi ise şu şekilde verilmiştir:
    "Ekmeği bizde yiyelim mi? Allah ne verdiyse. (Tarık Buğra)

  • Fiil olarak kullanıldığı durumlar için ise argo anlamları da dahil olmak üzere farklı tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlar şunlardır:

  • Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek.

  • Toprağı ekip biçmek için kullanmak.
    Örnek cümle: "Ancak senede otuz dönüm ekebiliyor. (Memduh Şevket Esendal)"

Serpmek.

  • "Yemeğe biber ekmek."

  • Bir şeyin başlamasına yol açacak sebepleri hazırlamak.
    "Fesat tohumları ekenler kötü insanlardır."

  • Birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek, savuşmak, atlatmak.
    "Lale ile Gülnur kendilerini ektiğim için müthiş içerlemişler. (Haldun Taner)"

  • Parayı boşuna harcamak, ziyan etmek.

  • Yarışta geçmek.

Ekmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Nan, tohumlamak, kazanç, atlatmak, savuşturmak, serpmek, ziyan etmek, yarışta geçmek gibi anlamları vardır.

Ekmeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Ekmeğin eş anlamlısı kelimelerle birçok cümle kurulabilir. Bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Ekmeği ortasından kırıp bir parçasını bana uzattı.
  • Rüzgar ekersen fırtına biçersin.


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