Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si ticarete atıldı! Mehtap Bayri'nin diğer mesleği bakın neymiş

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Mehtap Bayri, 90'lı yıllara damgasını vuran ve Ebru Gündeş'in başrol oynadığı Fırtınalar dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Deli Yürek'ten sonra Ekmek Teknesi'nde rol aldı.

Ekmek Teknesi dizisinde Fırıncı Nusret Baba'nın en büyük kızı Mehpare karakteriyle gönüllere taht kuran Mehtap Bayri "Allah canımını alsa da kurtulsam" repliğiyle hafızalara kazındı.

Mehtap Bayri, Ekmek Teknesi'nin ardından; Dudaktan Kalbe, Küçük Kadınlar, Geniş Aile, Şen Yuva, Gönül Hırsızı, Kertenkele, Hangimiz Sevmedik, Kalk Gidelim ve son olarak Seni Kalbime Sakladım gibi birçok projede yer aldı.

Sempatik halleri, samimi tavırları ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken ünlü isim, oyunculuğun yanı sıra ticaretle de ilgileniyor. Mehtap Bayri'nin diğer mesleğini duyanlar çok şaşırıyor.

Ünlü oyuncu Mehtap Bayri zeytinyağı üretimi yapıyor. Kendine ait bir markası olan Bayri, markası ile birçok ödülde kazanmış.

Mehtap Bayri 15 Mart 1977 yılında' doğdu. Liseyi Vefa Lisesi'nde okudu. Lise yıllarında tiyatroya ilgi duyan Mehtap Bayri, eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Sanatçı, İstanbul Meydan Sahnesi'nde görev yapmaktadır. İki yıl öğretmenlik yapan Bayri, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Deli Yürek ve Ekmek Teknesi dizisindeki rolüyle zirveye çıktı.







