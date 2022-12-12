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Ekran başındakiler nefeslerini tutup yanıtını bekledi! İşte Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan 1 milyon liralık son soru: Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek...

12.12.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam ekran başındakiler Kim Milyoner Olmak İster'i nefeslerini tutarak izledi. Atatürk sorusunu bilerek 3 yıl sonra ilk kez 1 milyonluk soruya ulaşan 20 yaşındaki Batu Alıcı'nın büyük ödülü kazanıp kazanamayacağı merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada 1 milyon TL'lik soru dün akşam ekrana geldi. İşte milyonları ekrana kitleyen o anlar...

Ekran başındakiler nefeslerini tutup yanıtını bekledi! İşte Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan 1 milyon liralık son soru: Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek...

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner İster'de 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 11. soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Ancak tam bu sırada zilin çalması nedeniyle programın sonuna gelinmişti. Programın yeni bölümünün dün akşam yayınlanmasıyla son soru da ortaya çıktı.

Milyonları ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de, herkes 1 milyon TL değerindeki sorunun yanıtını merak etti.

1 Milyon TL'lik final sorusunda "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu soruldu.

A: Bala Hatun (Doğru yanıt)
B: Banu Çiçek
C: Bamsı Beyrek
D: Bayındır Han

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YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Doğru cevabı A şıkkı olan soruyla ilgili 20 yaşındaki yarışmacı yanıttan emin olamadı ve çekilme kararı aldı. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, "Peki, devam etseydin hangi şıkkı seçersin?" diye sordu. Bunun üzerine Alıcı, B şıkkı olan Banu Çiçek yanıtını vereceğini söyledi. Doğru cevabın Bala Hatun olduğunu gören "Oh be" diyerek rahat bir nefes aldı.

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'BALA HATUN'UNDAN PAYLAŞIM!

Geceye damga vuran soruya Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de kayıtsız kalamadı. Özge Törer, söz konusu soruyu Instagram hesabında yayınlayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı 'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

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