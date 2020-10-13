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Ekranlarda yarış kızıştı... 12 Ekim 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

13.10.2020 06:59 | Son Güncelleme:
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Ekranlarda yarış kızıştı... 12 Ekim 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

12 Ekim Pazartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 12 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı. Peki 12 Ekim Pazartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

12 Ekim Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 12 Ekim 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
reyting tv televizyon kumanda

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra sevilen dizi Seferin Kızı izleyicisinin karşısına çıktı.
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi seyirciyle buluştu. Ardından da yerli sinema Dönerse Senindir filmi ekranlara geldi.
Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve sevilen dizi Yasak Elma ekranlara geldi.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra ilk bölümleriyle gündem olan Sadakatsiz dizisi yayınlandı.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından sonra En Şık Benim yayınlandı. Akşam kuşağında ise Masterchef Türkiye ekranlara geldi.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Çukur dizisi yayınlandı.
büyük uyanış selçuklu

12 EKİM 2020 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 12 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarının ilk beşinin listesi...

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi oldu.

Show TV’de ekrana gelen “Çukur” dizisi totalde en çok izlenen ikinci program oldu.

TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye” yarışması üçüncü sırada yer aldı.

Star Tv'nin akşam kuşağında yayınlanan "Seferin Kızı" dizisi dördüncü sıraya yerleşti.

Beşinci sırada ise "Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni" yer aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yayındaki dizilerin hepsini toplasan bi " ekmek teknesi,bi Bizimkiler etmez" .Hepsi aynı ; bi kız,bi oğlan ve bi holding.

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