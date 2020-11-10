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Ekranlarda yarış kızıştı... 9 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

10.11.2020 07:51 | Son Güncelleme:
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Ekranlarda yarış kızıştı... 9 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

9 Kasım Pazartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 9 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı. Peki 9 Kasım Pazartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

9 Kasım Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 9 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra sevilen dizi "Seferin Kızı" izleyicisinin karşısına çıktı.

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Rampage: Büyük Yıkım (Yabancı Sinema)" seyirciyle buluştu. Ardından da yerli sinema "Babam" filmi ekranlara geldi.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Yasak Elma" ekranlara geldi.

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Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında yerli film "Fırıncının Karısı" yayınlandı.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Uyanış: Büyük Selçuklu" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışmasından sonra "En Şık Benim" yayınlandı. Akşam kuşağında ise "Masterchef Türkiye" ekranlara geldi.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Çukur" dizisi yayınlandı.

büyük uyanış selçuklu

9 KASIM 2020 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 9 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarının total sıralamasının henüz açıklanmadığını belirtelim. 9 Kasım total reyting rakamları açıklandığında haberimizde yer alacaktır. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü reyting sıralaması ise şöyle olmuştu;

İşte 2 Kasım total reyting sıralaması

Total reyting sonuçlarına göre 1.sırada Show TV’de ekrana gelen “Çukur” dizisi oldu.

Star Tv'nin akşam kuşağında yayınlanan "Seferin Kızı" dizisi total reyting sıramasında ikinci oldu.

TRT1’de izleyiciyle buluşan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi totalde en çok izlenen üçüncü program oldu.

Yine Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan "Yasak Elma" dizisi Pazartesi reyting sonuçlarında dördündü sıraya yerleşti.

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan Masterchef Türkiye beşinci oldu.

AB'de reyting sonuçlarında ilk sırada “Uyanış: Büyük Selçuklu” oldu.

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