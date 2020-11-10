Ekranlarda yarış kızıştı... 9 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

9 Kasım Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 9 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra sevilen dizi "Seferin Kızı" izleyicisinin karşısına çıktı.

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Rampage: Büyük Yıkım (Yabancı Sinema)" seyirciyle buluştu. Ardından da yerli sinema "Babam" filmi ekranlara geldi.