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Ekranların en sevilen 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

04.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sabah Şekerleri' programıyla ünlenen Melike Öcalan, uzun zaman sonra Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

Ekranların en sevilen 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

İstanbul-Bodrum arasında mekik dokuyan başarılı sunucu Melike Öcalan, önceki gün denize girerken görüntülendi.

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Güzelliği ve fit haliyle plajda dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu, "Bir seneden fazladır evlerden dışarı çıkmıyoruz. İnşallah biran önce bu illet biter de eski yaşantımıza geri döneriz" dedi.

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MELİKE ÖCALAN KİMDİR?

Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde Arnavut bir anne ve Boşnak bir babanın iki çocuğundan biri olarak İstanbul'da doğmuştur. Babası Muammer Öcalan dönemin önemli organizatörlerinden biriydi. 3 yaşında iken Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde bale eğitimine başladı. Bu sırada gelen teklif ile Evin yağı reklamında oynadı.
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Daha sonra 4 boyunca Rama reklamlarında oynadı. Sonrasında ise 100'e yakın reklamda rol aldı. 12 yaşında iken çocuk defilelerinde sunuculuk yapmaya başladı. Üniversitede psikoloji bölümünü kazandı ama yarıda kesmek zorunda kaldı, sonra şansını Konservatuvarda denedi ve tiyatro bölümünü kazandı ama yine okulu bitiremeden yarım bıraktı.

17 yaşımdayken Genç Tv'de çalışmaya başladı. Daha sonra 1998 yılında TRT'de "Erguvan Yılları" adlı dizide oyunculuk yapmaya başladı. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Şükran Güngör'ün kurduğu Akademi Kenter'den oyunculuk eğitimi aldı.

Televizyonda 90'larda uzun süre Vatan Şaşmaz ile beraber "Sabah Şekeri" programını sundular. 2008 yılında Med Yapımın hazırladığı, sunuculuğunu Behzat Uygur, jüri koltuğunda Zeynep Talu, Özdemir Erdoğan, ve Ayşe Özyılmazel'in olduğu 2. sezon "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasına yarışmacı olarak katıldı. 2009 yılında "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" müzikalinde rol aldı. 20-21 Nisan 2012 tarihlerinde düzenlenen Antalya Televizyon Ödülleri Töreni Melike Öcalan ile Caner Cindoruk tarafından sunuldu. 2012 - 2013 yılında Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan "Melike ile Yeni Baştan" adlı programı sundu. Melike Öcalan, 2014 yılında Yönetmenliğini Orçun Benli'nin yaptığı "Gulyabani" adlı sinema filminde Ceyda Ateş, Deniz Uğur, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ ile beraber başrolde oynadı. Melike Öcalan, 1997 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlendi. Mart 2008 ayında boşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Melike Öcalan
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