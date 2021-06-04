Ekranların en sevilen 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

İstanbul-Bodrum arasında mekik dokuyan başarılı sunucu Melike Öcalan, önceki gün denize girerken görüntülendi.

Güzelliği ve fit haliyle plajda dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu, "Bir seneden fazladır evlerden dışarı çıkmıyoruz. İnşallah biran önce bu illet biter de eski yaşantımıza geri döneriz" dedi.

MELİKE ÖCALAN KİMDİR?

Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde Arnavut bir anne ve Boşnak bir babanın iki çocuğundan biri olarak İstanbul'da doğmuştur. Babası Muammer Öcalan dönemin önemli organizatörlerinden biriydi. 3 yaşında iken Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde bale eğitimine başladı. Bu sırada gelen teklif ile Evin yağı reklamında oynadı.



Daha sonra 4 boyunca Rama reklamlarında oynadı. Sonrasında ise 100'e yakın reklamda rol aldı. 12 yaşında iken çocuk defilelerinde sunuculuk yapmaya başladı. Üniversitede psikoloji bölümünü kazandı ama yarıda kesmek zorunda kaldı, sonra şansını Konservatuvarda denedi ve tiyatro bölümünü kazandı ama yine okulu bitiremeden yarım bıraktı.

17 yaşımdayken Genç Tv'de çalışmaya başladı. Daha sonra 1998 yılında TRT'de "Erguvan Yılları" adlı dizide oyunculuk yapmaya başladı. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Şükran Güngör'ün kurduğu Akademi Kenter'den oyunculuk eğitimi aldı.